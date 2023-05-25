مكافحة المخدرات تضبط عاطلا بمدينة سوهاج بحوزته 250 جرام حشيش

سوهاج محمود مقبول

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالاشتراك مع الأمن العام وإدارة المباحث الجنائية بمديرية أمن سوهاج، من إلقاء القبض على عاطل يقيم بناحية قرية ونينه الغربية دائرة مركز سوهاج فى كمين أعد له أسفل الكوبرى العلوى بمركز سوهاج وبحوزته 250 جرام حشيش وهاتف محمول ومبلغ مالى وسلاح أبيض ودراجة نارية بدون لوحات.

جاءت الحملة بإشراف مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، مدير أمن سوهاج، واللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، ومساعد المنطقة الجنوبية لمكافحة المخدرات حيث تم عمل كمين بدائرة مركز سوهاج.

ترجع الواقعة إلى ورود معلومات لمدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات "فرع سوهاج"، مفادها قيام قيام عاطل بجلب وإحضار المواد المخدرة لترويجها على عملائه بإستخدام دراجة نارية متخذا من دائرة مركز شرطة سوهاج مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

حيث كشفت التحريات الأولية التي قام بها رئيس فرع سوهاج بالإدارة العامة العامة لمكافحة المخدرات، بالإشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائى وضباط وحدة مباحث مركز شرطة سوهاج عن قيام أ . ع . م . ع عاطل ويقيم بناحية قرية ونينه الغربية دائرة مركز سوهاج بجلب كمية متنوعة من المواد المخدرة تمهيدا لترويجها بدائرة المركز.

وعقب استصدار إذن النيابة قامت مأمورية من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع سوهاج بالاشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائي وأسفرت عن ضبط المتحرى عنه من خلال أكمنة الإنذار والمراقبة أثناء كمين أعد له الكوبرى العلوى بدائرة مركز سوهاج وبحوزته 250 جرام من مخدر لحشيش ومبلغ مالى وسلاح أبيض ودراجة نارية بدون لوحات

وبمواجهة المتحرى عنه بما أسفرت عنه عملية الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والدراجة النارية للتنقل والسلاح للدفاع عن تجارته، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.