وزير الصحة يشهد توقيع بروتوكول تعاون لدعم مرضى سرطان الكبد

كتب وليد عبد السلام

شهد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم السبت، توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة، مع إحدى الشركات المتخصصة في مجال المستحضرات الحيوية، وذلك لتعزيز الخدمات الطبية المقدمة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج مرضى سرطان الكب د.

وفي كلمته خلال مراسم توقيع البروتوكول، أشار وزير الصحة والسكان، إلى العبء الطبي والاجتماعي والاقتصادي الذي عانت مصر منه لسنوات وعقود بسبب انتشار الإصابة بفيروس التهاب الكبدي «سي» حتى نجحت مصر في التصدي لهذا المرض، وتمكنت من تغيير تصنيفها من الدولة الأعلى عالميا من حيث معدلات الانتشار، لتصبح أول دولة في العالم، تتقدم رسمياً بملف متكامل لمنظمة الصحة العالمية للحصول على الإشهاد الدولي بالقضاء على فيروس «سي».

وأضاف الوزير، أن مصر تشهد طفرة في تطوير وتحديث البرامج العلاجية لسرطان الكبد، ضمن الجهود الرامية لتحقيق العدالة والمساواة في توفير أفضل وأحدث العلاجات العالمية، مؤكدًا أهمية مواصلة بناء القدرات الوطنية والوصول بها إلى أعلى المستويات بالتعاون بين الخبراء المصريين وشركائهم من الجامعات والمعاهد البحثية، ومراكز علاج السرطان في العالم، لبناء منظومة قياسية متكاملة في التشخيص والعلاج.

وتابع الدكتور خالد عبدالغفار، أن وزارة الصحة والسكان تمكنت خلال العاميين الماضيين من بناء شبكة متميزة من مراكز علاج سرطان الكبد الأولي، بوحدات الفيروسات الكبدية، لتنتقل به رعاية مرضى سرطان الكبد الأولي إلى مستوى عالمي من حيث جودة الخدمة المقدمة وتنوع الخطوط العلاجية، ومواكبتها لأحدث الخطوط العلاجية في العالم، بالمجان ودون تحميل المريض أي تكاليف سواء للكشف المبكر أو التشخيص أو العلاج.

وقال الوزير، إنه استثمارا لهذا النجاح وتحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، قامت وزارة الصحة والسكان، بالعمل على دعم برامج الكشف المبكر عن الأورام، ومنها أورام الكبد والثدي، وستشمل قريبًا إضافة برامج الكشف المبكر عن أورام القولون، والبروستاتا، والرئة، وعنق الرحم، وذلك من خلال تعظيم دور العمل بوحدات الرعاية الأولية بجميع محافظات الجمهورية، لتوفير خدمات الفحص والكشف المبكر لملايين المصريين، وذلك في خطوة حاسمة تهدف إلى الحد من عبء السرطان في مصر وتحقيق نتائج صحية أفضل للجميع.

ومن جانبه، أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن البروتوكول يهدف إلى التعاون في تحسين جودة الخدمات المقدمة بمبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج سرطان الكبد، من خلال تقديم الدعم لمرضى سرطان الخلايا الكبدية بالفحوصات التشخيصية لتعزيز قدرات الاكتشاف المبكر.

وكشف «عبدالغفار» أنه بموجب البروتوكول يتم التعاون بين الجهتين في توفير الفحوصات التشخيصية للتليف الكبدي، والكشف المبكر عن أورام الكبد، ووظائف الكبد والكلى، فضلاً عن التعاون في تطوير 20 مركز حقن لتوفير خدمات الرعاية الأساسية لمرضى سرطان الكبد.