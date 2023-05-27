نشطاء حماية المناخ يتظاهرون فى لاهاى بهولندا والشرطة تفرقهم بخراطيم المياه

كتب محمد جمال

قالت الشرطة الهولندية، إنها استخدمت خراطيم المياه لتفريق نشطاء المناخ الذين أغلقوا طريق السيارات السريع A12 فى لاهاى، بحسب "روسيا اليوم".

ويشار إلى أن نشطاء حماية المناخ من منظمة Extinction Rebellion (التمرد ضد الانقراض)، نظموا فعالية احتجاج اليوم السبت على أحد الطرق السريعة الرئيسية فى لاهاى الطريق A12.

وتؤكد الشرطة أنها حثت المتظاهرين على مغادرة الطريق السريع، لكنهم لم يستجيبوا للنداء.

وقالت الشرطة فى تغريدة نشرتها على تويتر: "نرى أنه لا يوجد استجابة للدعوة لمغادرة المنطقة ... ننشر خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين بالمياه.

ونوهت الشرطة فى بيانها، بأن بعض النشطاء رقدوا على الأسفلت أمام سيارات الشرطة.

فى 11 مارس، أغلق نشطاء المناخ من منظمة Extinction Rebellion الطريق السريع A12 فى لاهاي، وكانوا يحتجون حينها على الدعم الحكومى للتعدين.

تأسست حركة Extinction Rebellion، فى بريطانيا فى عام 2018، وهى حركة بيئية عالمية هدفها المعلن هو اللجوء إلى العصيان المدنى السلمى لإرغام الحكومات على اتخاذ إجراءات لتجنب نقاط التحول فى النظام المناخي، وفقدان التنوع الحيوي، وخطر الانهيار البيئى والاجتماعي.