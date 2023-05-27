مواقف سرفيس جديدة بين شارعى الهرم وفيصل تستوعب 150 سيارة أجرة.. صور

كتبت - مرام محمد

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مراحل العمل الجارية بالمرحلة الثانية من مشروع تطوير وتأهيل وتغطية مسار ترعة المريوطية والطريق الموازي لها بين شارعي الهرم والملك فيصل وبمناطق الشيشيني وكوبري الصحابة والمنشية والدائري.

وشهدت جولة المحافظ تفقد مراحل العمل بمسار الترعة بالمنطقة المحصورة بين شارعي الهرم وفيصل والتي تم تغطيتها والانتهاء من إنشاء ساحات انتظار للمركبات بها ومواقف السرفيس الحضارية ونقاط ترفيهيه و محال ومنشآت تجارية.

واطلع المحافظ على نسب التنفيذ بساحات الانتظار والتي تستوعب أكثر من 80 سيارة ومجهزة ببوابات للدخول والخروج وكاميرات مراقبة وغرف إدارية وذلك لخدمة المواطنين بالمنطقة وعدم إعاقة الحركة المرورية بالانتظار الخاطئ للسيارات.

وتابع محافظ الجيزة نسب تنفيذ إنشاء مواقف السرفيس الجديدة بالقطاع المغطى من الترعة بين شارعي الهرم وفيصل والتي تستوعب لحوالي 150 سيارة سرفيس وتضم بوابات للدخول والخروج ودورات مياه ومسجد ومقاعد للانتظار، مؤكداً على ضرورة أن يتم مراعاة ادخال مواقف السرفيس العشوائية داخل الموقف الحضاري الجديد لتسهيل الحركة المرورية.

ووجه محافظ الجيزة رئيس جهاز السرفيس بمراعاة تنوع خطوط السير لسيارات النقل الجماعي وتعددها لتحقيق الاستفادة للمواطنين وعدم السماح بتواجد المواقف العشوائية بنهر الطريق عقب الانتهاء من أعمال التطوير والإنشاء للمواقف الجديدة.

وتابع المحافظ أعمال تغطية وتأهيل مسار الترعة بتقاطعها مع شارع الملك فيصل، حيث يجرى إنشاء ساحات انتظار للسيارات تستوعب 85 سيارة وموقف لسيارات السرفيس لاستيعاب 110 سيارة ميكروباص سرفيس لخدمة حركة تنقل المواطنين بالمنطقة.

شهدت جولة محافظ الجيزة متابعة نسب تنفيذ أعمال التغطية بالقطاع من منطقة الشيشيني وحتى المنشية والتي سوف تشهد إنشاء ساحات انتظار كبيرة للسيارات تستوعب 155 سيارة إلى جانب محال تجارية ومطاعم ونقاط ترفيهية، وذلك بالمنطقة الواقعة أمام شارع الشيشيني.

ووجه اللواء أحمد راشد الشركة المنفذة بمراعاة رفع المخلفات أولا بأول قبل تنفيذ أي أعمال وسرعه انجاز الاعمال المتبقية بمراحل المشروع لتحقيق الشكل الحضاري لمسار الترعة بالكامل.

رافق المحافظ اللواء شاكر يونس السكرتير العام وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة وطه عبد الصادق رئيس حى الهرم وأشرف تامر رئيس حى الطالبية.