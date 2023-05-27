مدارس الجيزة تعلن اليوم نتائج طلاب الصفين الرابع الابتدائى والأول الإعدادى

كتبت - مرام محمد

تعلن مدارس محافظة الجيزة، اليوم السبت، نتائج الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023 "الدور الأول" لطلاب الصفين الرابع الابتدائي والأول الإعدادى، وذلك وفقا لجدول إعلان نتائج آخر العام لصفوف النقل المُعلن من قبل مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، إعلان النتائج بلوحة الإعلانات داخل المدارس دون تحصيل أى مبالغ مالية تحت أى مسمى، مشيرة إلى أنها حرصت على توحيد إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني لجميع مراحل صفوف النقل وتقسيمها على أيام، ليتم إعلانها بشكل موحد على مستوى المحافظة لجميع الطلاب وأولياء الأمور فى كشوف بأماكن واضحة داخل المدارس، للتسهيل عليهم ومنع حدوث تكدس داخل المؤسسات التعليمية، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وتعليمات أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كانت قد أوضحت طرق تقييم نتائج الصفين الرابع والخامس الابتدائى، موضحة أنها تتم فى صورة أربعة ألوان، تعبر عن مدى اكتساب المتعلم للمعارف والمهارات، وعن طريق الألوان يتعرف المتعلم على تطور أدائه، على النحو التالي: اللون الأزرق: يوضح أن المتعلم قد فاق التوقعات في اكتساب المعارف، والمهارات المطلوبة (من 85 إلى 100)، واللون الأخضر: يوضح أن المتعلم قد امتلك المعارف، والمهارات المطلوبة (من 65 لأقل من 85)، واللون الأصفر: يوضح أن المتعلم في حاجة إلى بعض الدعم (من 50 لأقل من 65)، اللون الأحمر: يوضح أن المتعلم لم يتقن هذه المعارف والمهارات المطلوبة، وما زال في حاجة إلى الكثير من الدعم (من 1 لأقل من 50)، وفي حال حصول الطالب على اللون الأحمر في أحد المقررات الدراسية، يعقد له اختبار الدور الثاني، فإذا استمر حصوله على اللون الأحمر، يعد راسبًا، وعليه إعادة السنة الدراسية مرة أخرى، واختباره فيما درسه في الفصلين الدراسيين معًا.