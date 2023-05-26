إعلان نتائج طلاب الصف الرابع الابتدائى وأولى إعدادى فى مدارس الجيزة غدًا

كتبت – مرام محمد

تعلن مدارس محافظة الجيزة، يوم غد السبت، نتائج الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023 "الدور الأول" لطلاب الصفين الرابع الابتدائي والأول الإعدادي، وذلك بلوحة الإعلانات داخل المدارس دون تحصيل أي مبالغ مالية تحت أي مسمى.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، حرصها على توحيد إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني لجميع مراحل صفوف النقل وتقسيمها على أيام، على أن تعلن بكشوف في أماكن واضحة داخل المدارس، للتسهيل على الطلاب وأولياء الأمور ومنع حدوث تكدس داخل المؤسسات التعليمية.

وأشارت المديرية إلى أن الامتحانات جاءت في مستوى الطالب المتوسط وراعت الفروق الفردية بين الطلاب لقياس مخرجات التعلم، مؤكدة أن أعمال التصحيح تمت أولا بأول مع مراعاة الدقة والسرية وضوابط التصحيح داخل الكنترولات، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وأشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة.