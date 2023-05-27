محافظ أسوان: توريد 118.9% من المستهدف لصوامع القمح

وأضاف محافظ أسوان، فى بيان صحفى، أنه نظراً لتعبئة الطاقة القصوى لعدد من الصوامع والشون والبناكر على مستوى مدن ومراكز المحافظة ، فقد تم دعم صوامع المحافظات الأخرى بأكثر من 27 ألف طن و 447 كجم من القمح ، وأيضاً 1590 طن ستخصص للتقاوى.

ومن جانبه أوضح المهندس خالد أبو القاسم مدير مديرية التموين بأسوان بأنه فى إطار تعليمات الدكتور على مصيلحى وزير التموين ، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان فإنه جارى مواصلة المرور الميدانى للجنة المشتركة لمتابعة إلتزام المزارعيين بتسليم كافة كميات القمح ، وبدرجة نقاوة عالية.

وأشار، إلى إلتزام جهات التسويق بالسداد الفورى للمزارعين موردى الكميات المحددة بحد أقصى 48 ساعة من تاريخ الإستلام ، على أن يحرم كل من يمتنع عن تسليم الكميات المحددة من صرف الأسمدة المدعمة له ، كما يحرم من أى دعم يقدم من البنك الزراعى المصرى.

وأضاف المهندس خالد أبو القاسم أن اللجان المشتركة من مديريات الزراعة والتموين والجهات المختصة تعمل على تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين ، والتيسير عليهم أثناء عملية التوريد ، وتحفيزهم وتشجيعهم ، وخاصة بعد قرار رئيس الجمهورية بزيادة سعر توريد إردب القمح لتحقيق المستهدف بنهاية موسم الحصاد.

وتابع، أن توريد القمح يتم داخل صومعة مطحن أسوان بطاقة 6 ألاف طن ، بجانب 5 ألاف طن بشونة مطحن كوم أمبو ، بالإضافة إلى صومعة الراجحى بتوشكى بطاقة 30 ألف طن ، وصومعة مطاحن إدفو بطاقة 25 ألف طن ، علاوة على صومعة مطاحن المفالسة بطاقة 60 ألف طن ، وهنجر المفالسة بطاقة 30 ألف طن ، وبنكر إدفو بطاقة 35 ألف طن.