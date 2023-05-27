محافظ أسوان يوجه بوقف حركة الملاحة بمجرى النيل وبحيرة ناصر بسبب العاصفة الترابية

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بوقف حركة الملاحة النهرية فى مجرى نهر النيل بنطاق المحافظة، وأيضاً ببحيرة ناصر بصورة مؤقتة، ولحين تحسن حالة الطقس، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية وهبوب عاصفة ترابية شديدة، وهو ما أدى إلى سقوط أمطار، مع انخفاض مدى الرؤية الأفقية بمختلف أنحاء المحافظة.

وقال محافظ أسوان، فى بيان صحفى، إنه تم رفع درجة الإستعداد القصوى لفرق الحماية المدنية ، والإسعاف ، والمستشفيات ، مناشداً المواطنين بالإلتزام بأماكن تواجدهم ، مع تقليل الحركة سواء للمشاة أو المركبات للحد من الحوادث ، بالإضافة إلى توخى الحذر بعدم التواجد فى الأماكن المفتوحة لإحتمالية سقوط أمطار غزيرة.

وكلف اللواء أشرف عطية، إدارة مرور أسوان بالتنبيه على سائقى المركبات بالطرق السريعة بالتهدئة ، وخفض السرعات للحد من الحوادث المرورية وللحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين والأفواج السياحية ولاسيما طريق أسوان / أبوسمبل السياحى ، والطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة.

وأشار، إلى أن هناك تواصل مستمر مع غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والجهات الأخرى حيث أنه فى حالة إنخفاض مستوى الرؤية بشكل كامل سيتم تباعاً غلق حركة الملاحة النهرية أو الجوية أو الطرق طبقاً للحالة الجوية ، كما أن هناك تواصل مع مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية لعرض الموقف الحالى أولاً بأول.