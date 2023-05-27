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الكهرباء: توصيل التيار الكهربائى لمدينة أبو سمبل خلال ساعات قليلة

السبت، 27 مايو 2023 02:34 م
الكهرباء: توصيل التيار الكهربائى لمدينة أبو سمبل خلال ساعات قليلة الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجدة
كتبت رحمة رمضان

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أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجدة أنه جارى اﻻنتهاء من تركيب برج رقم 87 جهد 66 كيلو فولت الذى حدث فيه التواء نتيجة الرياح الشديدة بمدينة أبو سمبل من مساء أمس نتيجة عاصفة شديدة، موكدا أنه سيتم توصيل التيار الكهربائي للمدينة بالكامل خلال الساعات القليلة المقبلة.
 
وأوضح حمزة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء انتهت من فك البرج وصب قواعد جديدة فى وقت قياسي لا يتعدى الـ6 ساعات، موضحا أن هذه العملية تستغرق على اﻷقل من يوم إلى يومين.
 
وأشار حمزة إلى أنه تم استكمال التغذية الكهربية لكل المنشات الحيوية والفنادق والمستشفيات والمناطق الاثرية بمدينة أبو سمبل بأسوان بواسطة 18 ماكينة طوارئ تابعة لشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء.
 
ويتابع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر العمل المستمر والتنسيق مع المحافظة والجهات المعنية لسرعة الاصلاح واستقرار التغذية الكهربية بالمدينة.
 
وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أعلنت أمس أنه فى تمام الساعة 5.30 مساء حدث التواء بالجزء العلوي لأحد الأبراج جهد 66 كيلو فولت بالخط أبو سمبل / الإصلاح 3 والذي يغذي مدينة أبو سمبل، وذلك نتيجة لعاصفة شديدة.
 
وأشار البيان إلى أنه تم علي الفور الدفع بعدد 18 ماكينة طوارئ من مدينة اسوان لتغذية الأحمال الهامة بالمدينة وطبقا للأولويات، وعلى التوازي تم الدفع بفرق طوارئ وبرج جديد الإصلاح وإعادة التغذية في أسرع وقت ممكن.
 
 
 
 

الكهرباء

الطاقة المتجددة

اسوان

ابو سمبل

انقطاع التيار الكهربائي بمدينة أبو سمبل



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