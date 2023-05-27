الخارجية الروسية: سنواصل دعم صربيا في الدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها

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أكد مدير الدائرة الأوروبية الرابعة بوزارة الخارجية الروسية يوري بيليبسون ، أن موسكو ستواصل دعم صربيا في الدفاع عن حقوقها الشرعية وسيادتها ووحدة أراضيها .

وقال بيليبسون في تصريحات له - حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - " من الضروري أن يكون كل قرار بشأن كوسوفو مقبولا بالنسبة للصرب وموافقا عليه من قبل مجلس الأمن الدولي".

وأضاف "سنواصل دعم بلجراد في الدفاع عن حقوقها الشرعية وسيادة ووحدة أراضيها .. ليست لدينا أسباب للشك في ثبات قيادة صربيا عندما يدور الحديث عن حماية المصالح الوطنية ".

وكان الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش قد وضع جيشه في حالة تأهب قصوى بسبب تطور الأحداث في إقليم كوسوفو على خلفية الخطوات أحادية الجانب لبريشتينا، مطالبا الناتو بـ "إيقاف العنف ضد الصرب على الفور" في كوسوفو وميتوهيا.