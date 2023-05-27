"أماني شاكر" أول سيدة تتولى نائبا لرئيس جامعة كفر الشيخ.. اعرف التفاصيل

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلنت جامعة كفر الشيخ عن صدور القرار الجمهوري بتعيين الدكتورة أماني شاكر، نائباً لرئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، لتكون أول سيدة تتولى هذا المنصب في تاريخ الجامعة.

تخرجت الدكتورة أماني شاكر في كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان عام 1991، وحصلت على درجة الماجستير، في هندسة الغزل والنسيج والتريكو، جامعة حلوان 1998، ونالت درجة الدكتوراه عام 2004م.

وتدرجت في المناصب العلمية حتى وصلت إلى درجة أستاذ بقسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية جامعة كفر الشيخ، عام 2012، وتولت منصب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ثم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، حتى وصلت إلى عميد كلية التربية النوعية، وشاركت في العديد من المؤتمرات العلمية في مصر وخارجها.

وفي 20 يناير عام 2021م، أصدرت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، قرارًا، بتعيين الدكتورة أماني محمد شاكر، مقرراً لفرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة كفر الشيخ، خلفًا للدكتورة هدى الطنباري، عضو مجلس النواب الحالي عن حزب الشعب الجمهوري.