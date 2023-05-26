ضبط 40 طن قمح محلي و648 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية بالغربية

الغربية - عادل ضرة

تمكنت حملة ل مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية، برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين، من ضبط 40 طن قمح داخل مفرش تجميع أقماح بدون ترخيص وتم توريدها لإحدي الشون الحكومية بمركز المحلة، وضبط 648 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية داخل سوبر ماركت بدائرة قسم أول المحلة، تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كان وكيل وزارة التموين قد وجه بتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق والمحلات التجارية لإحكام الرقابة التموينية على السلع الغذائية المعروضة، وكذلك تكثيف الحملات لضبط القمح المحلى، وتشكلت حملة برئاسة وكيل وزارة التموين ضمت أشرف شرف الدين، محمود حسن برغوث، خالد ذكى بحيرى، محمد صلاح، السيد احمد الحواله المفتشين بإدارة الرقابة التموينية.

وأسفر التفتيش عن ضبط 648 عبوة سلع غذائية منتهية الصلاحيه، طبقا لتاريخ الإنتاج والانتهاء داخل محل سوبر ماركت بحى اول المحلة

كما تم ضبط مفرش تجميع اقماح محلية بدون ترخيص، وتم نقل الكميات المضبوطة بإجمالى 40 طن قمح حصاد موسم 2023 وتوريدها لأحدى الشون الحكومية بمركز المحله الكبرى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.