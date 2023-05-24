"تموين بورسعيد": ضبط لحوم منتهية الصلاحية بمطعم مشويات شهير بحى الزهور

بورسعيد محمد فرج

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد حملة تموينية فى إطار توجيهات محمد عوض مدير عام المديرية للتأكد من سلامة وجودة المنتجات والسلع الغذائية المطروحة بالأسواق والمطاعم حفاظاً على سلامة المواطنين .

وعلى الفور تم تشكيل لجنة تحت إشراف محمد حلمى وكيل المديرية، ومحمد إبراهيم مدير إدارة الرقابة التجارية، وصابر الليلى رئيس الرقابة وداليا العطوى وأشرف المليجى والسيد متولى من كبار مفتشى الرقابة التجارية.

وأسفرت الحملة عن ضبط كميات كبيرة من اللحوم تقدر بحوالى 100 كيلو من اللحوم والسجق والدهن الحيوانى داخل أحد المخازن غير المعلن عنها والخاصة بمطعم مشويات شهير بحى الزهور.

وبالتفتيش تبين وجود أكياس بلاستيكية داخل ثلاجات غير مدون عليها تواريخ الإنتاج الخاصة بالصلاحية إنتاجا أو إنتهاء والتى تقدم للمواطنين كواجبات سريعة مخالفة للقرار 107لسنة 1994 والقانون 281 لسنة 1994 الخاص بالغش التجارى وقمع التدليس وكذلك المواصفات القياسية، والخاص بتحديد فترات الصلاحية من حيث الإنتاج وانتهاء الصلاحية.

وتم تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية، والتحفظ على الكمية المضبوطة وسحب العينات لإرسالها إلى المعامل المركزية للتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.