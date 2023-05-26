رئيس "دمياط الجديدة" يوجه باستغلال الأصول حول الميناء لتوفير فرص استثمارية

كتب أحمد حسن

تفقد المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة ، ومسئولو الجهاز، أعمال تطوير مدخل المدينة الشرقى ومنطقة الميناء وأرض المخازن حول الميناء، موجهًا بسرعة تقديم مقترحات لتطوير مدخل المدينة والميناء من طرق وأرصفة ورفع كفاءة الجزر والزراعة والمناطق الخضراء لتحسين الرؤية البصرية.

ووجه "خلف الله" بإعادة التخطيط لقطع الأراضي التخزينية والخدمية وإعادة استغلال الأصول الشاغرة لتوفير فرص ودعم المستثمرين بمحيط منطقة الميناء واستغلالها الاستغلال الأمثل وذلك لتلبية احتياجات العاملين بالمنطقة من توفير خدمات إضافية بمحيط منطقة الميناء.

كما تفقد رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، محاور الطرق بالمدينة ومنطقة بيت الوطن غرب حورس، لدفع عجلة العمل وسرعة الانتهاء منها طبقاً للجدول الزمني وتذليل العقبات.

وفي سياق متصل، تفقد المهندس محمد خلف الله، مكونات محطة معالجة الصرف الصحي طاقة 50 ألف م3/يوم جنوب المدينة، واستمع لشرح من استشاري مشروع رفع كفاءة وتطوير المحطة الجاري إعداده، لزيادة القدرة الاستيعابية للمحطة لتتماشى مع محاور التنمية بالمدينة.