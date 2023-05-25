رئيس "جهاز دمياط الجديدة" يلتقى رئيس جمعية المستثمرين لبحث سبل دعم الصناعة

كتب أحمد حسن

التقى المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة ، مع الدكتور أسامة حفيلة، رئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين بدمياط - النائب الأول لرئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، بهدف بحث سبل دعم الصناعة والمستثمرين بالمدينة، وذلك بحضور عدد من أعضاء الجمعية والمستثمرين.

وفى بداية اللقاء، رحب الدكتور أسامة حفيلة، بالمهندس محمد خلف الله، مشيداً بالعلاقات الوطيدة بين جمعية المستثمرين وجهاز المدينة والدور الوطني لدعم الصناعة والاستثمار، ومقدماً نبذة عن المنطقة الصناعية وامتدادها والتى تبلغ مساحتها حوالي608 أفدنة، ويبلغ عدد المشروعات المنفذة 720 مشروعاً، بجانب المشروعات الصغيرة والورش بإجمالى 112 مشروعا تستهدف فرص عمالة حوالى38 ألف فرصة عمل بإجمالى استثمارات 70 مليار جنيه.

وقام المهندس محمد خلف الله، بالترحيب بالحضور، مؤكداً أن اللقاء يأتى ضمن جهود جهاز المدينة لدعم مستثمرى ومصنعى مدينة دمياط الجديدة، وذلك فى إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بشأن دعم الصناعة والمستثمرين بالمدن الجديدة.

واستمع المهندس محمد خلف الله، إلى مقترحات ومطالب المستثمرين والتحديات التي تواجههم بمدينة دمياط الجديدة، والتى تمثلت فى استكمال أعمال رفع الكفاءة بالمنطقة الصناعية، وسرعة الانتهاء من أعمال إحلال شبكة التليفونات، وقيد الارتفاع بالمنطقة، وطلب التنسيق لعمل لوحات استرشادية بالمنطقة الصناعية، وموقف خطط التطوير بمنطقة الشاطئ.

وأكد رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، أن هذه المتطلبات تتوافق مع خُطط العمل الحالية لسرعة الانتهاء من عمليات الإحلال والتجديد لبعض المرافق بالمنطقة الصناعية، وكذلك خُطط تطوير الشاطىء التى تم البدء في تنفيذها، وجارٍ التنسيق بشأن قيد الارتفاع بالمنطقة، كما تم الاتفاق على تفعيل دور المشاركة المجتمعية باعتبار جهاز المدينة وجمعية المستثمرين من أهم محاور التنمية بالمدينة.

وخلال اللقاء، قدم الدكتور أسامة حفيلة، درع الجمعية للمهندس محمد خلف الله، متمنيا له مزيدا من التوفيق والسداد لخدمة المدينة ودفع عجلة الاستثمار، مع الوعد فى تطبيق خطة ترقيم المحاور بالمنطقة الصناعية بصورة عاجلة ودعم المستثمرين فى تنمية شاطئ دمياط الجديدة.