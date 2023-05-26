البورصة: تنفيذ صفقة على شركة حسن علام القابضة بقيمة 150 مليون جنيه

كتب هانى الحوتى

كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على شركة حسن علام القابضة بحجم تداول 37.7 مليون سهم بقيمة 150.6 مليون جنيه خلال جلسة تداول أمس الخميس، بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات)، كما تم تنفيذ صفقة على شركة خدمات التكنولوجيا الحديثة بحجم تداول 449.2 ألف سهم بقيمة 35.3 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 39.5 مليون سهم بقيمة 191.8 مليون جنيه.

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات تجاوزت 1.7 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.105 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 656.5 مليون ورقة مالية بقيمة 1.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 71.5 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 87.59% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.28%، والعرب على 7.13%، واستحوذت المؤسسات على 24.52% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 75.47%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 131.4 مليون جنيه، 10.8 مليون جنيه، 183.4 ألف جنيه، 32.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 151.9 مليون جنيه، 22.5 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 17043 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 3091 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 20354 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 7127 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 3101 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 4665 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 2.92% ليغلق عند مستوى 3992 نقطة، وهبط مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 1284 نقطة.