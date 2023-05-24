أخبار البورصة اليوم الأربعاء 24-5-2023

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 24-5-2023، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 1.8 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 16 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.160 تريليون جنيه.



إيقاف تداول 6 أسهم أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: اراب للتنمية والاستثمار العقاري، وسبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، والصخور العربية للصناعات البلاستيكية، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، ومطاحن ومخابز شمال القاهرة.

البورصة تربح 16 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 1.8 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 16 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.160 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 849.5 مليون ورقة مالية بقيمة 1.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 70.9 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 85.89% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.2%، والعرب على 7.91%، واستحوذت المؤسسات على 24.52% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 75.47%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 131.4 مليون جنيه، 10.8 مليون جنيه، 183.4 ألف جنيه، 32.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 151.9 مليون جنيه، 22.5 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.8% ليغلق عند مستوى 17090 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.38% ليغلق عند مستوى 3083 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.05% ليغلق عند مستوى 20404 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.8% ليغلق عند مستوى 7143 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 3084 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 4649 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 3879 نقطة، وهبط مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 1285 نقطة.

وصعدت أسهم 103 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 46 شركة، ولم تتغير مستويات 53 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير 100 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة سبيد ميديكال 1.1 مليون سهم، كما باعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 39.5 ألف سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا 200 سهم، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة حق اكتتاب شركة سبيد ميديكال-2 عدد 1.1 مليون سهم.

إيبيكو

أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج أعمالها عن الفترة الماضية، وحققت الشركة المصرية للصناعات الدوائية-إيبيكو، صافي مبيعات بلغت 992.4 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2023 مقابل 927.37 مليون جنيه خلال الربع المماثل من العام الماضي بنسبة نمو 7.01%، ووزعت ما بين 532.9 مليون مبيعات السوق المحلي، و88 مليون المناقصات، و370.6 مليون مبيعات التصدير، وبلغ صافي الربح بعد ضريبة الدخل 188 مليون جنيه بنسبة نمو 8%.

حققت شركة ابن سينا فارما، صافي مبيعات بلغت 6.8 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2023 مقابل 5.3 مليار جنيه، وبلغ صافي أرباح الفترة 72.2 مليون جنيه مقارنة مع 58.8 مليون جنيه.

إيديتا

قالت شركة إيديتا للصناعات الغذائية، إن مجلس إدارة الشركة وافق على تقديم عرض للاستحواذ على نسبة 100% من أسهم رأسمال إحدى الشركات غير المقيدة بالبورصة المصرية، والتي تعمل في نشاط الصناعات الغذائية، وتفويض رئيس مجلس الإدارة في تقديم وتحديد شروط العرض واتخاذ الإجراءات اللازمة، وبصدد الانتهاء من كافة الإجراءات.

العرفة للاستثمارات

أعلنت شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات، توقيع شركة كونكريت للملابس الجاهزة-إحدى الشركات التابعة المملوكة بنسبة 91.6%- مذكرة تفاهم مع شركة المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية؛ لدراسة إمكانية بيع عقار مملوك لها إلى شركة المصريين للاستثمار.