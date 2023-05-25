محكمة أمريكية تقضي بالسجن 18 عاما على قائد مجموعة متطرفة في اقتحام الكونجرس

كتب أحمد عرفة

أكدت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها منذ قليل، أن محكمة أمريكية تقضي بالسجن 18 عاما على قائد مجموعة يمينية متطرفة في قضية اقتحام مبنى الكونجرس.

وفى وقت سابق أحيا الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم /الخميس/ الذكرى السنوية الثالثة لمقتل جورج فلويد بدعوة الكونجرس لتمرير قانون إصلاح الشرطة.

وقال بايدن -في بيان نقلت عنه صحيفة "ذا هيل" الأمريكية- "كشف مقتل جورج فلويد للجميع ما عايشته مجتمعات السود منذ فترة طويلة - وأنه يجب علينا كمجتمع أن نلتزم جميعا لضمان أن أمتنا تفي بوعدها التأسيسي بتحقيق العدالة العادلة والنزيهة للجميع بموجب القانون".

وفي بيانه، دعا بايدن الكونجرس مرة أخرى إلى العمل على إصلاح الشرطة.

وأشار أيضًا إلى أنه وقع أمرًا تنفيذيًا العام الماضي، من بين إجراءات أخرى، حظر الخنق، والتقييد، وأصدر أوامر عدم استخدام الضرب، وإنشاء قاعدة بيانات لسوء سلوك الشرطة على المستوى الفيدرالي.