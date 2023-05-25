فاينانشال تايمز: أوروبا تخطط لتسليم أوكرانيا 200 مليار من أموال روسيا المجمدة

ناقش الاتحاد الأوروبي خطة لتسليم الحكومة الأوكرانية أرباحًا من الأموال والموارد الروسية بقيمة 196.6 مليار يورو المقيدة في النظام المالي العالمي، وفقًا لصحيفة فاينانشيال تايمز ، نقلاً عن مصادر مطلعة على العملية.

واجتمع مسؤولون من الدول الأعضاء والمفوضية الأوروبية يوم الأربعاء، لاستكشاف خيارات الإيرادات الناتجة عن الأصول الروسية المملوكة في Euroclear ، أكبر غرفة مقاصة في العالم.

ولفتت الصحيفة إلى أن هذه الخطوة لن تصادر الأصول نفسها، لكنها قد ترقى إلى تصعيد الضغط الاقتصادي الغربي على روسيا ، بهدف مساعدة كييف في الدفاع عن نفسها من حرب بوتين.

وجمدت العقوبات 196.6 مليار يورو من الأصول الروسية في Euroclear ، وفقا للحكومة البلجيكية ، منها 180 مليار يورو أصول للبنك المركزي الروسي، وتولد هذه الأصول نقودًا من القسائم وعمليات الاسترداد ، والتي يتم تقييدها لمدة تصل إلى عام، حيث يتم إعادة استثمار هذه الأموال من قبل Euroclear وهي الأرباح الناتجة عن إعادة الاستثمار التي يهتم مسؤولو الاتحاد الأوروبي بتحويلها إلى أوكرانيا.

وكممارسة معيارية ، تقرض Euroclear نقود عملائها لتقليل مخاطر الائتمان والاحتفاظ بالفائدة المكتسبة، و تشرح فاينانشيال تايمز أن بيئة أسعار الفائدة المرتفعة اليوم ، جنبًا إلى جنب مع تراكم غير عادي للمدفوعات بسبب العقوبات ، أدت إلى أرباح كبيرة.