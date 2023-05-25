زيادة نسبة المحميات الطبيعية إلى 15% من المساحة الكلية لمصر.. اعرف التفاصيل

كتبت منال العيسوي

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، إن مصر نجحت في زيادة نسبة المحميات الطبيعية بها، ووصلت إلى 15%من المساحة الكلية، كما تم إتاحة الفرص للاستفادة المستدامة من المحميات الطبيعية من خلال اشراك القطاع الخاص، بمنحه حق ممارسة النشاط لمدة تصل لـ15 عامًا، وذلك تحقيقا لمبدأ" الجميع شركاء فى حماية الطبيعة، وصون الموارد الطبيعية من أجل الأجيال القادمة، بهدف الوصول لمستقبل أفضل.

وأشارت وزيرة البيئة، فى تصريحات خاصة إلى أن هناك عدة تحديات تواجه البيئة العالمية، منها تغير المناخ وصون الطبيعة والتنوع البيولوجي، وهذه التحديات بمثابة شبح يواجه العالم أجمع، وهو الأمر الذى دفع مصر وكوريا الجنوبية لتسخير كافة الإمكانيات البشرية والعلمية، من أجل مواجهة هذه التحديات، بما ينعكس في النهاية على تحسين حياة المواطن المصري والبيئة من خلال مجالات محلية مثل الإدارة المتكاملة للمخلفات للوصول لبيئة أفضل أنظف للأجيال القادمة.

جدير بالذكر أن الدولة المصرية تحرص على اشراك القطاع غير الرسمي في منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات وتسعى لمساعدته فى توفيق أوضاعه، من أجل توفير فرص عمل خضراء، وكذلك إتاحة حياه كريمة لهذا القطاع، حيث تم وضعهم تحت المظلة التأمينية، بعد توفير مسميات وظيفية تدرج في الرقم القومى، وتقديم كافة سبل الدعم.