اليوم السابع
Ads
الخميس، 18 مايو 2023 11:47 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

وزارة البيئة: زيادة نسب جمع المخلفات إلى 66% والتدوير لـ 35%

الخميس، 18 مايو 2023 11:17 ص
وزارة البيئة: زيادة نسب جمع المخلفات إلى 66% والتدوير لـ 35% الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
كتبت منال العيسوي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أنه خلال الأربع سنوات الماضية شهد ملف المخلفات الصلبة، اهتماما كبيرا من الدولة، تم ترجمته لتعاون مشترك بين وزارات البيئة، التنمية المحلية، التخطيط والتنمية الاقتصادية، المالية، الإنتاج الحربى، والهيئة العربية للتصنيع، الأمر الذى أدى إلى زيادة نسب الجمع من 25% إلى 66 %. 

 

واوضحت وزيرة البيئة، فى تصريحات صحفية أنه أيضا أدى التعاون بين الوزارات المعنية إلى زيادة نسبة تدوير المخلفات إلى ما يقرب من ٣٥%، مؤكدة أنه من المتوقع زيادتها بعد إنشاء مزيد من مصانع التدوير، ومنها مصانع التدوير بسوهاج والمنيا والمحلة وذلك باستخدام تكنولوجيا كورية.

 

وقالت وزيرة البيئة أن منظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة لأول مرة فى التاريخ تحظى بدعم رئيس الجمهورية والقيادة السياسية، لتوفير سبل تهيئة المناخ الداعم باعتباره أساسى فى قيام المنظومة بجانب البنية التحتية، مؤكدة أنه شهدت منظومة المخلفات الصلبة لأول مرة فى مصر ارثاء القواعد العامة من تشريعات وخطط تنفيذية لتفعيلها بشكل حقق عدد من النتائج الإيجابية حيث تم إصدار أول قانون لإدارة المخلفات الصلبة فى مصر، من أجل تحديد الأدوار والمسؤوليات، وتشجيع الاقتصاد الدوار، وإشراك القطاع الخاص، كما تم تقديم حزمة من الحوافز الخضراء، للمساهمة فى دعم المشاركة المجتمعية لكافة فئات المجتمع.

 

جدير بالذكر أن وزيرة البيئة، ووزير التنمية المحلية شهدا أمس احتفالية تدشين 3 مصانع لإعادة تدوير المخلفات الصلبة فى ثلاث محافظات هى المنيا والغربية وسوهاج، بأحد فنادق العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور وزيرة البيئة الكورية الدكتورة هان واجين، وممثلى وزارات التعاون الدولى والإنتاج الحربى وسفير كوريا الجنوبية بالقاهرة.


البيئة

تغير المناخ

ملف المخلفات

إعادة التدوير



الموضوعات المتعلقة

وزيرة البيئة: زيادة استثمارات دعم الصناعة الخضراء بـ150 مليون يورو

الخميس، 18 مايو 2023 09:30 ص

المجلس الأعلى للثقافة ينظم مؤتمر "البيئة من أجل السعادة" الشهر المقبل

الخميس، 18 مايو 2023 09:00 ص

100.7 مليار جنيه استثمارات للصناعة التحويلية عام 23/24.. وخطة متكاملة لتحفيز الاستثمار الصناعى وتعميق التصنيع المحلى.. وإنشاء مجمعين صناعيين لخدمة الصناعات عالية التكنولوجيا وتنمية الصناعات صديقة البيئة

الخميس، 18 مايو 2023 01:00 ص

وزيرة البيئة الكورية: العلاقات المصرية الكورية شهدت دفعة كبيرة وتزداد قوة

الأربعاء، 17 مايو 2023 10:01 م

وزيرة البيئة بكوريا الجنوبية تشيد بخطوات الرئيس لتحسين الصحة العامة والبيئة

الأربعاء، 17 مايو 2023 09:43 م

تدشين 3 مصانع لتدوير المخلفات الصلبة فى المحافظات بحضور وزيرة البيئة الكورية

الأربعاء، 17 مايو 2023 06:42 م

أبو الغيط: البيئة العالمية حافلة بمخاطر وأزمات لم تشهد الساحة الدولية لها مثيلا منذ عقود

الأربعاء، 17 مايو 2023 03:29 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة