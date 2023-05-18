وزارة البيئة: زيادة نسب جمع المخلفات إلى 66% والتدوير لـ 35%

كتبت منال العيسوي

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أنه خلال الأربع سنوات الماضية شهد ملف المخلفات الصلبة، اهتماما كبيرا من الدولة، تم ترجمته لتعاون مشترك بين وزارات البيئة، التنمية المحلية، التخطيط والتنمية الاقتصادية، المالية، الإنتاج الحربى، والهيئة العربية للتصنيع، الأمر الذى أدى إلى زيادة نسب الجمع من 25% إلى 66 %.

واوضحت وزيرة البيئة، فى تصريحات صحفية أنه أيضا أدى التعاون بين الوزارات المعنية إلى زيادة نسبة تدوير المخلفات إلى ما يقرب من ٣٥%، مؤكدة أنه من المتوقع زيادتها بعد إنشاء مزيد من مصانع التدوير، ومنها مصانع التدوير بسوهاج والمنيا والمحلة وذلك باستخدام تكنولوجيا كورية.

وقالت وزيرة البيئة أن منظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة لأول مرة فى التاريخ تحظى بدعم رئيس الجمهورية والقيادة السياسية، لتوفير سبل تهيئة المناخ الداعم باعتباره أساسى فى قيام المنظومة بجانب البنية التحتية، مؤكدة أنه شهدت منظومة المخلفات الصلبة لأول مرة فى مصر ارثاء القواعد العامة من تشريعات وخطط تنفيذية لتفعيلها بشكل حقق عدد من النتائج الإيجابية حيث تم إصدار أول قانون لإدارة المخلفات الصلبة فى مصر، من أجل تحديد الأدوار والمسؤوليات، وتشجيع الاقتصاد الدوار، وإشراك القطاع الخاص، كما تم تقديم حزمة من الحوافز الخضراء، للمساهمة فى دعم المشاركة المجتمعية لكافة فئات المجتمع.

جدير بالذكر أن وزيرة البيئة، ووزير التنمية المحلية شهدا أمس احتفالية تدشين 3 مصانع لإعادة تدوير المخلفات الصلبة فى ثلاث محافظات هى المنيا والغربية وسوهاج، بأحد فنادق العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور وزيرة البيئة الكورية الدكتورة هان واجين، وممثلى وزارات التعاون الدولى والإنتاج الحربى وسفير كوريا الجنوبية بالقاهرة.