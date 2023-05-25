رئيس مياه القناة: تشغيل 3 محطات جديدة بمجمع القصاصين فى الإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، اليوم الخميس، عن بدء التشغيل الفعلى لـ 3 محطات مياهUF فائقة الترشيح ليصل عدد محطات مجمع مياه القصاصين 9 محطات تعمل بطاقة تصميمية 30 ألف متر مكعب يوميًا، وذلك للقضاء بشكل نهائى على مشكلات ضعف مياه الشرب بمركز ومدينة القصاصين والمناطق المجاورة وخاصة المناطق المرتفعة داخل الحيز العمراني.

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، أنه تم الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد وصيانة مجمع محطات مياه مجمع القصاصين والذى كان يبلغ عددها 6 محطات وتعمل بطاقة تصميمية 15 ألف متر مكعب يوم، لافتا إلى أن قدرة تلك المحطات قبل أعمال الإحلال والتجديد كانت 8000 متر مكعب يوميا، وبعد إضافة وإنشاء 3 محطات جديدة الى مجمع محطات القصاصين أصبح يضم حاليا 9 محطات، ليصل قدرة تلك المحطات 30 ألف متر مكعب يوم.

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، أنه تم التشغيل الفعلى أيضا للمركز المتطور لخدمة العملاء وقسم الإيرادات داخل مجمع القصاصين، وذلك بعد تطويره، والذى أصبح يقدم خدمات فورية متعددة للمواطنين تعاقدات لتوصيل مياه الشرب والتخلص الآمن من الصرف الصحى، ودفع فواتير المياه، وتبليغ قراءات عدادات، وصيانة العدادات، وشحن كروت مسبوقة الدفع، وتقديم الشكاوى، وتقسيط مقاسات، وذلك تيسيرًا على المواطنين، والاستمرار فى تقديم خدمات أفضل ومتميزة.

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، على اهتمام الدولة بتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين لاسيما فى مجال البنية التحتية، خاصة فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، حيث تضعها على قمة الأولويات فى إطار إستراتيجية تنمية قطاع المرافق والخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق التنمية المستدامة، طبقًا للخطة الزمنية الموضوعة مسبقًا، مؤكدًا أنه هناء عدد من محطات مياه الشرب والصرف الصحى الجديدة سوف يتم افتتاحها قريبا.

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، على استمرار حملة أعمال تطهير مأخذ محطات مياه الشرب بإقليم القناة "السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، من الحشائش العالقة والمخلفات والجزر الطينية من الترعة، والمتواجدة بجوار الفتحات الحديدية بمأخذ المحطة، والتى تؤثر على سحب المياه، وعلى المواتير الخاصة بالمأخذ للحفاظ على كفاءة عمل تلك المحطات الإنتاج كوب نظيف طبقا للمواصفات القياسية، المصرح به من وزارة الصحة، واستعدادا لفصل الصيف.