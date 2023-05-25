ختام امتحانات الشهادة الابتدائية الأزهرية بالشرقية.. والتصحيح يوم السبت

اختتم طلاب الشهادة الابتدائية الأزهرية، بالشرقية، اليوم إمتحانات لفصل الدراسي الثانى ، حيث أدى تلاميذ الصف السادس الابتدائي امتحانات اليوم الختامي بمادة "اللغة الإنجليزية ، بينما استكمل تلاميذ المعاهد النموذجية والخاصة امتحان مادة " المستوى الرفيع".

أكد ذلك الدكتور السيد أحمد الجنيدي ، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية خلال تفقده عددًا من اللجان الامتحانية .

وسادت حالة من الاستقرار والانتظام في امتحانات الشهادة الابتدائية ، للفصل الدراسي الثاني ، خلال ايام انعقاد الامتحانات دون رصد أي شكاوى تتعلق بصعوبة الامتحانات، أو عدم مناسبتها للزمن المقرر للامتحان.

وفي اليوم الختامي أشاد التلاميذ بالامتحانات، وأنها في متناول التلميذ المتوسط، مقدمين الشكر للأزهر الشريف بمنطقة الشرقية الأزهرية على توفير كل سبل الراحة والهدوء.

من جانبه أكد الدكتور عبدالله حسين الوكيل الثقافي للمنطقة، أنه من المقرر بدء أعمال تقدير الدرجات لمواد الشهادة الإبتدائية اعتبارًا من السبت الموافق 27مايو الجاري، على أن يكون معهد النحال الإبتدائي مقرًا لتصحيح مادتي اللغة الانجليزية والتربية الفنية، بينما معهد الصفوة الابتدائي النموذجى مقراً لباقى مواد الشهادة الإبتدائية.