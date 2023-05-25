حصاد الوزارات.. التعليم تحدد محظورات امتحانات الثانوية العامة 2023.. اعرف التفاصيل

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الخميس، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
وزير التعليم ومحافظ الجيزة يشهدان إطلاق المبادرة الوطنية لتمكين الطفل المصرى
الكهرباء: 28.5 مليار جنيه لتنفيذ مشروع حياة كريمة.. وتغذية المشروعات الزراعية أولوية
الأوقاف تكشف عن رأى المفتى فى الصلاة على النبى جهرًا
وزارة الأوقاف توضح أسباب الدعوة إلى الصلاة على النبى بعد الجمعة.. اعرف التفاصيل
التموين: ارتفاع أسعار الحبوب أكثر من 30% منذ الأزمة الروسية الأوكرانية
وزير التموين: ارتفاع توريد القمح المحلى لـ2.7 مليون طن
وزير الصحة يؤكد أهمية نشر التوعية والتثقيف الصحى بأعراض ومخاطر مرض الصرع
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