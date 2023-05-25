اليوم السابع
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الخميس، 25 مايو 2023 05:36 م
أكرم القصاص
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حصاد الوزارات.. التعليم تحدد محظورات امتحانات الثانوية العامة 2023.. اعرف التفاصيل

الخميس، 25 مايو 2023 05:00 م
حصاد الوزارات.. التعليم تحدد محظورات امتحانات الثانوية العامة 2023.. اعرف التفاصيل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
كتب: محمد الأحمدى

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم الخميس، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

وزير التعليم ومحافظ الجيزة يشهدان إطلاق المبادرة الوطنية لتمكين الطفل المصرى
 
الكهرباء: 28.5 مليار جنيه لتنفيذ مشروع حياة كريمة.. وتغذية المشروعات الزراعية أولوية
 
الأوقاف تكشف عن رأى المفتى فى الصلاة على النبى جهرًا
 

وزارة الأوقاف توضح أسباب الدعوة إلى الصلاة على النبى بعد الجمعة.. اعرف التفاصيل

 


حصاد الوزارات

التربيه والتعليم

الاوقاف

الجيره

الافتاء

الكهرباء

التموين

القمح المحلى

الصحه



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