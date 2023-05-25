وزارة النقل توضح أهمية محور السخنة الدخيلة لربط البحر الأحمر بالمتوسط.. فيديو

كتب سيد الخلفاوى

أوضحت وزارة النقل أهمية إنشاء مشروع إنشاء محور السخنة - الدخيلة اللوجيستي المتكامل للحاويات للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، حيث يتم إنشاء عدة مشاريع بالموانئ وشبكة القطار السريع، لخلق محور لوجيستى يربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط حيث أطلقت شركة هاتشيسون الصينية عليه محور السخنة - الدخيلة اللوجيستى.

من جانبه أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن الدولة المصرية تعكف على تحويل ميناء السخنة لميناء محوري وزيادة حصة مصر من السوق العالمية لتجارة الترانزيت، بالإضافة إلى خدمة الصادرات المصرية والمساعدة في فتح أسواق جديدة للصادرات المصرية، من خلال تشغيل خدمات ملاحية مباشرة وزيادة القدرة على منافسة الدول ذات المنتجات والصناعات المثيلة، عبر تطوير حلول متكاملة للنقل والتداول بين محطات الحاويات البحرية ومحطات السكك الحديدية وخدمات النقل متعدد الوسائط.