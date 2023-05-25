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وزارة النقل توضح أهمية محور السخنة الدخيلة لربط البحر الأحمر بالمتوسط.. فيديو

الخميس، 25 مايو 2023 11:27 ص
وزارة النقل توضح أهمية محور السخنة الدخيلة لربط البحر الأحمر بالمتوسط.. فيديو وزارة النقل توضح أهمية محور السخنة الدخيلة اللوجيستى لربط البحر الأحمر بالمتوسط
كتب سيد الخلفاوى

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أوضحت وزارة النقل أهمية إنشاء مشروع إنشاء محور السخنة - الدخيلة اللوجيستي المتكامل للحاويات للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، حيث يتم إنشاء عدة مشاريع بالموانئ وشبكة القطار السريع، لخلق محور لوجيستى يربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط حيث أطلقت شركة هاتشيسون الصينية عليه محور السخنة - الدخيلة اللوجيستى.
 
 
من جانبه أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن الدولة المصرية تعكف على تحويل ميناء السخنة لميناء محوري وزيادة حصة مصر من السوق العالمية لتجارة الترانزيت، بالإضافة إلى خدمة الصادرات المصرية والمساعدة في فتح أسواق جديدة للصادرات المصرية، من خلال تشغيل خدمات ملاحية مباشرة وزيادة القدرة على منافسة الدول ذات المنتجات والصناعات المثيلة، عبر تطوير حلول متكاملة للنقل والتداول بين محطات الحاويات البحرية ومحطات السكك الحديدية وخدمات النقل متعدد الوسائط. 
 
وأشار الوزير، إلى أهمية التوقيع المبدئي الذي تم إبرامه مؤخرا، لمشروعي إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة للحاويات بميناء السخنة وإنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات برصيف 100 بالدخيلة هو أحد الخطوات الهامة لمشروع إنشاء محور السخنة / الدخيلة اللوجيستي المتكامل للحاويات للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط بالتعاون مع تحالف (هاتشسون- COSCO - CMA- MSC)، والذي يعتبر أكبر ممر لوجيستي لخدمة التجارة العالمية بين الشرق والغرب المحور باستغلال القطار الكهربائي السريع لنقل الحاويات، والربط مع مناطق الإنتاج والاستهلاك والمراكز اللوجيستية والموانئ الجافة، عبر الممر اللوجيستي وتحقيق الاستفادة القصوى من البنية الأساسية للموانئ المصرية والنقل متعدد الوسائط ويشمل الطرق، والسكك الحديدية، والنقل النهري، واستغلال المحطتين كبوابات لتقديم سلاسل متكاملة للإمداد لخدمة التجارة العالمية.

محور السخنة الدخيلة

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تطوير الموانئ

الموانئ المصرية

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