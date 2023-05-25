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التموين: ارتفاع أسعار الحبوب أكثر من 30% منذ الأزمة الروسية الأوكرانية

الخميس، 25 مايو 2023 12:10 م
التموين: ارتفاع أسعار الحبوب أكثر من 30% منذ الأزمة الروسية الأوكرانية الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية
كتب مدحت وهبة

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أكد الدكتور عَلى المصيلحىُ وزير التموين والتجارة الداخلية أنه منذ اندفاع الحرب الروسية والأوكرانية ارتفعت أسعار الحبوب لما تمثله الدولتين أكثر من 30% من إنتاج الحبوب وأكثر من 30% من إنتاج الزيوت، وأن مصر واجهت بعض التحديات خلال عمليات الاستيراد بسبب الحرب، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية بسبب ارتفاع تكلفة الشحن ونقص المعروض بسبب الحرب.
 
وأوضح الوزير خلال كلمته باحتفالية اليوم العالمى للمترولوجيا، أن ارتفاع أسعار النفط يدفع أسعار السكر والزيوت للارتفاع، مؤكدا أن قضية الأمن الغذائى أصبحت تشغل تفكير العالم، حيث أصبح العالم يعيد النظر فى مفهوم العولمة بعد اضطراب سلاسل الإمداد في ظل الأزمات التي حدثت كما أن وحدة الاقتصاد العالمي واجهت صعوبات كبيرة دفعت الدول إلى البدء فى تأمين احتياجاتها من السلع وضمان رصيد آمن، فضلا عن الاعتماد على سلاسل إمداد قصيرة.
 
وأكد الوزير أن إيطاليا أقرب شريك أوروبى لمصر من خلال التعاون فى الإنتاج بالتبادل بين البلدين، مشيرًا إلى أن وزارة التموين تعمل على توفير اللحوم قبل عيد الأضحى.
 
ووجه وزير التموين الشكر لرئيس منظمة المترولوجيا العالمية خلال احتفالية اليوم العالمي للمترولوجيا، موضحا أن القياسات تدعم الغذاء العالمى، لافتا إلى ضرورة معرفة التحديات التي تواجه نظام الغذاء العالمي منذ 4 سنوات، خاصة مع بدء جائحة كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية والنزاعات العالمية.

التموين

اسعار الحبوب

الازمة الروسية الاوكرانية

ارتفاع اسعار الحبوب

السلع الغذائية

مخزون السلع



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