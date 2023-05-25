التنمية المحلية: تنفيذ 376 مأمورية تفتيش على 25 محافظة منذ بداية مايو

كتب على عبد الرحمن

وجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بتشكيل لجنة من قطاع التفتيش وتقويم الأداء والمتابعة بالوزارة للمرور على المراكز التكنولوجية بعدد من مراكز المحافظة نظراً لأهمية تفعيل تلك المنظومة لما تمثله من أولوية فى خطط واستراتيجية الدولة لدورها الحيوى فى عملية التنمية الاقتصادية والمجتمعية وتوفير الخدمات للمواطنين بأسلوب ميسر، وذلك بتلقى الطلبات عن طريق نظام الشباك الواحد للفصل بين طالب الخدمة ومؤديها، فضلاً عن ميكنة وتبسيط جميع الإجراءات للحصول على الخدمات، وتنفيذ دورة العمل من خلال آلية موحدة على مستوى الجمهورية فى إطار الشفافية والحوكمة.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى قيام لجان قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش بالوزارة بحوالى 376 مأمورية تفتيش خلال الفترة الماضية على 25 محافظة حتى شهر مايو الجارى، مشيراً إلى أن الحملات التفتيشية للقطاع تتضمن مراجعة تراخيص المحال العامة، والإشغالات، ومتابعة أوضاع ملفات التقنين والتصالح فى مخالفات البناء، ورصد التعديات، ومعدلات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية، والتفتيش المالى والإدارى، والنظافة والبيئة، وفحص شكاوى المواطنين وغيرها بالمركز التكنولوجى لكشف أى مخالفات، وإصدار توصيات بالمعالجة والإصلاح، ومن ثم تقوم الوزارة بإخطار المحافظات بما تم رصده من مخالفات والتوصيات الصادرة بشأنها لتداركها مع متابعة تنفيذ تلك التوصيات.

وأشار اللواء أحمد عرفات رئيس قطاع التفتيش بوزارة التنمية المحلية إلى أنه تم المرور على المركز التكنولوجى بديوان عام محافظة شمال سيناء، وكذا مراكز ومدن العريش والشيخ زويد وبئر العبد والحسنة لمتابعة أداء المراكز التكنولوجية بها والخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح رئيس القطاع أن إجمالى عدد المراكز التكنولوجية التى تم المرور عليها بلغت حوالى 140 مركزًا تكنولوجيًا بإجمالى 16 محافظة وذلك من إجمالى 335 مركزًا تكنولوجيًا على مستوى الجمهورية.