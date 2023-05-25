حريق حظيرة مواشى فى إحدى قرى المنيا.. والحماية المدنية تتمكن من إخماده

المنيا-حسن عبد الغفار

سيطرة قوات الحماية المدنية في المنيا على ريق هائل إندلع بحظيرتي لتربية الماشية في قرية زهرة التابعة لمركز المنيا، بسبب عقب سيجارة مشتعل، مما أسفر عن نفوق 3 روؤس ماشية دون إصابات بشرية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بنشوب حريق داخل حظيرتين لتربية الماشية بقرية زهرة التابعة للوحدة المحلية للبرجاية.

بانتقال الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية تبين نشوب الحريق بحظيرتين لتربية الماشية ملكا لكلا من: "س.ب"، ر.م" وتم إخماده والسيطره عليه ومنع امتداده للمنازل المجاورة دون إصابات بشرية، فيما نتج عن الحريق نفوق 3 روس ماشية، وتم التحفظ علي مكان الحريق، واخطار المعمل الجنائي لتحقيق الأدلة للمعاينة والنيابة العامة للتحقيق، وقد رجحت التحريات الأولية نشوب الحريق بسبب إلقاء عقب سيجارة مشتعل.

وفي وقت سابق، تلقت الأجهزة الأمنية، اخطارا بنشوب حريق بفرن عيش سياحي بمدينة ملوي في جنوب المنيا، وانتقلت قوات الحماية المدنية وتمكنت من إخماده دون إصابات بشرية، وأفادت التحريات الأولية أن الحريق إندلع بفرن يقع بالطابق الأرضي بعقار ملك "أحمد رجب عبد الحكيم"، بسبب حدوث ماس كهربائي.