تعرف على العلاقة بين الصوم المتقطع وتقليل دهون البطن

كتب – حسام الشقويرى

يرغب الكثير منا فى التخلص من دهون البطن بغض النظر عن مدى صعوبة المحاولة، وغالبًا ما نبحث عن طرق لاستهداف هذه المنطقة، ويمكن أن يؤدى فقدان الدهون بشكل غير مباشر إلى التخفيض المطلوب فى دهون البطن عن طريق الصيام المتقطع، وهى طريقة تمارس على نطاق واسع لفقدان الوزن، ولها دور محتمل فى تعزيز حرق دهون البطن، وفقا لما نشره موقع health.

واكتسب الصيام المتقطع شعبية كبيرة كنهج للتخلص من الوزن غير المرغوب فيه وتحسين الصحة العامة، ويتبنى الناس فى جميع أنحاء العالم نمط الأكل المرن هذا، وهو نهج مدروس علميًا، وهو المفتاح لتحسين الصحة العامة واستهداف دهون البطن العنيدة.

ويدور الصيام المتقطع فى جوهره حول مواعيد الوجبات بدلاً من الأطعمة المحددة التى تتناولها، ويتضمن فترات من تناول الطعام المقيد تليها نوافذ مخصصة لتنأول الطعام، إحدى الطرق السائدة هى نهج 16/8، هذه الطريقة تقضى على الصيام لمدة 16 ساعة وتناول الوجبات فى غضون 8 ساعات، وهناك طريقة أخرى وهى طريقة 5: 2، تسمح بتنأول الطعام العادى فى خمسة أيام مع الحد من تنأول السعرات الحرارية إلى نحو 500-600 سعرة حرارية فى يومين غير متتاليين.

وخلال فترة الصيام يستغل جسمك احتياطياته من الدهون المخزنة للحصول على الطاقة، ما يؤدى إلى فقدان الوزن، بالإضافة إلى ذلك أظهرت العديد من الدراسات فوائد الصيام المتقطع، بما فى ذلك تحسين التحكم فى نسبة السكر فى الدم، وتقليل الالتهاب وحتى إطالة العمر.

ومن خلال اتباع نظام الصيام المتقطع، يمكنك الاستفادة من قوة التقييد الاستراتيجى للسعرات الحرارية، مما يدفع جسمك إلى حرق الدهون المخزنة للحصول على الطاقة، ويمكن أن يقلل بدوره من الوزن الإجمالي، والأهم من ذلك دهون البطن العنيدة التى تسبب الإحباط.