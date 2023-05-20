السكة الحديد تسمح لحاملي اشتراكات قطارات تحيا مصر بالسفر على هذه القطارات

كتب سيد الخلفاوى

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر السماح للركاب حاملى اشتراكات قطارات (تحيا مصر) بالسفر واقف على القطارات التى تم تعديل تركيبها من قطارات (تحيا مصر) إلى (ثالثة تهوية ديناميكية) على أن يكون الإشتراك صادر قبل تاريخ تعديل تركيب القطار حتى انتهاء مُدة الإشتراك وذلك تيسيراً على جمهور المسافرين .

وفى حالة رغبة الراكب حامل الإشتراك فى حجز مقعد يتم الحجز له مع دفع فرق الدرجة بين قيمة التذكرة كوامل من قطارات (تحيا مصر) وقيمة التذكرة كوامل (ثالثة تهوية ديناميكية ) من محطة القيام إلى محطة الوصول وذلك بعد مراجعة كارت الإشتراك والإيصال من قبل صراف التذاكر.

وأوضحت الهيئة : يعتبر كارت الإشتراك والإيصال مكملين لبعضهما وفى حالة عدم وجود الإيصال أوكارت الإشتراك مع الراكب يتم إعتبار الراكب بدون تذكرة .