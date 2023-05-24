إزالة فورية لتعدي على "أراضي دولة" خلف المقاولون العرب بأسوان

أسوان- صلاح المسن

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، اليوم، تعديات على قطعة أرض فضاء خلف منطقة المقاولون العرب بنطاق حى جنوب بمدينة أسوان بشكل فوري، وتم رصد التعديات أثناء المرور الميدانى على المتغيرات المكانية. ضمن الموجه الـ 21 وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدى، وهو الذى توازى مع قيام الوحدة المحلية بتنفيذ حملة تمشيطية بشوارع الشواربى الجديد وشرق البندر، بالإضافة إلى قيام حى جنوب بمتابعة أعمال الصيانة وتركيب كشافات لأعمدة الكهرباء بمنطقة المحمودية، فضلاً عن قيام حى غرب المدينة بتنفيذ أعمال رفع الإشغالات بحديقة السلام ، علاوة على تنفيذ أعمال النظافة العامة بنطاق حى الصداقة الجديدة المخالفات المتنوعة.

وتستكمل الوحدات المحلية بأسوان، جهودها المكثفة بناءاً على تعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة ، والأراضى الزراعية مع إستكمال أعمال النظافة العامة، ورفع التراكمات والمخلفات والإشغالات أولاً بأول ، بجانب التفاعل الفورى مع أى أحداث طارئة.

من ناحية أخري، كان قد أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، انتهاء المرحلة الأولى من الموجة الـ21 لإزالة التعديات، والتى كانت قد بدأت 29 أبريل الماضى واستمرت حتى 19 مايو الجارى، تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة، وضمن الحملات المكثفة التى تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كل صور التعديات.

وأكد آمنة في بيان ، أن الوزارة تابعت على مدار مدة المرحلة الأولى من الموجة 21 تنفيذ الجدول الزمنى المستهدف والذى أعدته كل محافظة لإزالة التعديات بالتنسيق مع جهات الولاية والأجهزة المعنية مع المتابعة المستمرة للأجهزة التنفيذية لمنع التعدى على الأراضى المستردة مرة أخرى خاصة خلال الإجازات والعطلات الرسمية للدولة، مشيراً إلى أن هناك تنسيقًا مع لجنة استرداد أراضى الدولة وباقى الوزارات المعنية لإزالة أى تعديات يتم رصدها والتصدى بكل حزم لكل أشكال التعديات على أرض المحافظات واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وعدم السماح بأية مخالفات جديدة.

وطالب اللواء هشام آمنة، بالتنسيق المستمر بين المحافظات وكل الأجهزة التنفيذية وقوات إنفاذ القانون لتنفيذ المستهدف من باقى مراحل الموجة الـ 21 بكل حسم وعدم التهاون فى استرداد حق الدولة والتصدى لأى شكل من أشكال التعديات، موجها المحافظين بالتركيز على حالات التعدى على نهر النيل والمجارى المائية بصورة رئيسية فى بداية موجة الإزالات بالتنسيق مع مديريات الرى وحالات التعدى بالبناء على الأراضى الزراعية