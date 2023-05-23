اليوم السابع
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‫الزراعة: الميكنة فى القطن تخفض التكاليف وتوفر الجهد والوقت..صور

الثلاثاء، 23 مايو 2023 10:31 ص
‫الزراعة: الميكنة فى القطن تخفض التكاليف وتوفر الجهد والوقت..صور مدير معهد بحوث القطن وقيادات المعهد
كتبت أسماء نصار

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قام الدكتور عبدالناصر رضوان مدير معهد بحوث القطن وقيادات المعهد بحضور تجربتين للزراعة الالية للقطن الأولى 5 افدنة للصنف جيزة 94 والثانية 5 أفدنة للصنف جيزة 92 بالبلانتر الآلي ببذرة منزوعة الزغب وبمعدل 8  كيلو للفدان.
 
يأتى ذلك بناء على تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتنفيذ تجارب زراعة آلية لمحصول  القطن من الخدمة والزراعة وحتى الجني الآلي وذلك لوضع الأسس نحو ميكنة القطن وتقليل تكاليف إنتاجه مما يحقق اكبر استفادة وتحقيق أعلى دخل للمزارع الي جانب التأكد عمليا ان أصناف القطن المصري جاهزة الجني الآلي والزراعة الالية وتحت إشراف الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.
 
وأشار "رضوان" إلى أن جميع الأعمال والعمليات الزراعية سوف تتم آليا طول الموسم بالاشتراك مع معهد بحوث الهندسة الزراعية .
جانب من العمال
جانب من الاعمال

مدير معهد بحوث القطن وقيادات المعهد (2)
مدير معهد بحوث القطن وقيادات المعهد

 


وزارة الزراعة

القطن

البحوث الزراعية

زراعة القطن



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