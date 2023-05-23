دراسة: الرجال أكثر عرضة لفقدان الوزن من النساء

كتبت رانيا عامر

يساعد اتباع نظام غذائى سليم فى الحفاظ على صحتك العامة، ويقلل من خطر الإصابة ببعض الأمراض، وذلك وفقا لما نشره موقع ميديكال إكسبريس البريطانى.

وكشفت دراسة حديثة أن الرجال الذين يتبعون نظاما غذائيا منخفض السعرات الحرارية يعرضهم ذلك إلى فقدان نسبة عالية من الدهون وتتحسن مستويات سكر الدم لديهم مقارنة بالإناث.

ومن جانبهم قال الباحثون بجامعة إدنبرة إن هرمون الإستروجين، أحد الهرمونات الجنسية الأنثوية الرئيسية، يجعل من الصعب على النساء إنقاص الوزن عن طريق خفض السعرات الحرارية، ويرجع ذلك إلى أن هرمون الإستروجين يعزز تخزين الدهون للخصوبة، لأن الحمل يتطلب الكثير من الطاقة.

ويرتبط الحد من السعرات الحرارية مع الحفاظ على مستويات العناصر الغذائية الأساسية، بالوقاية من حالات مثل السمنة وارتفاع ضغط الدم والسكرى من النوع الثانى.

وأظهرت نتائج الدراسة أن اتباع نظام غذائى منخفض السعرات يخفض نسبة السكر فى الدم بنسبة 22% لدى الشباب الذكور مقابل 16% فقط لدى الإناث الشابات.

وكانت التأثيرات على دهون الجسم أكثر لفتا للانتباه، فقد قلل الذكور من كتلة الدهون بنسبة 70% تقريبا، بينما لم تفقد الإناث أى دهون على الإطلاق.

ووجدت الدراسة أن إلاناث قاومت فقدان الدهون مقارنة بالذكور، واستهلكت طاقة أقل وزادت من إنتاج الدهون بعد الوجبات، لذا أصبح الرجال أكثر عرضة لفقدان الدهون من النساء.

وفى ذات السياق قال الدكتور ويليام كاوثورن، بجامعة إدنبرة لعلوم القلب والأوعية الدموية، ومؤلف الدراسة، إن الأنظمة الغذائية المنخفضة السعرات الحرارية لها العديد من الفوائد الصحية وقد تعزز شيخوخة صحية.