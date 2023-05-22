المشدد 10 سنوات لشقيقين بكفر الشيخ استعملا القوة ضد موظفين وتغريمهما 100 ألف جنيه

كفر الشيخ – محمد سليمان

قضت الدائرة الثانية ب محكمة جنايات فوه برئاسة المستشار خالد بدر الدين، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين هشام شريف الشريف، وحسن محمد دويدار، وأحمد أحمد عثمان، وسكرتارية أحمد الميداني، حضوريًا بمعاقبة شقيقين بالسجن المشدد 10 سنوات لكليهما، وتغريمهما مبلغ 100 ألف جنيه، ومصادرة المخدرات، والسلاحين الناريين، والذخيرة، والسلاحين الابيضين "خنجر" و"سكين" المضبوطين حوزتهما، وذلك عما أسند إليهما باستعمال القوة مع موظفين عموميين ضباط شرطة بفرع البحث الجنائي بغرب كفر الشيخ، ومركز شرطة دسوق، لاتجارهما في المخدرات، وذلك في أحداث القضية رقم 8705 لسنة 2022 جنح مركز شرطة دسوق، والمقيدة برقم 3236 لسنة 2022 كلي كفر الشيخ.

وكان المستشار سعود محمد نجيب، المحامي العام الأول لنيابات كفر الشيخ قد أحال كل من "أ..ع.ح.ح.ق"، 44 عامًا، وشقيقه "م."، 43 عامًا، ويقيمان باحدي القري التابعة لمركز دسوق، إلى محكمة جنايات فوه لإدانتهما عما أسند إليهما بأنهما في يوم 29 مايو 2022 بدائرة مركز شرطة دسوق استعملا القوة والعنف ضد موظفين عموميين "ضباط شرطة".

وتبين من أوراق القضية أن الموظفين العموميين "ضباط شرطة"، بفرع البحث الجنائى لغرب كفر الشيخ، ومباحث مركز شرطة دسوق، وذلك خلال تأديتهم وظيفتهم، وذلك لحملهم بغير حق على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفتهم، وهو تنفيذ إذن النيابة العامة الصادر بضبط المتهمين في القضية.

فيما وجه إليهما اتهامات بحيازتهما مخدر الهيروين، والحشيش، وسلاحًا ناريًا مششخنًا "بندقية آلية"، ومسدس، وذخيرة 44 طلقة آلية تستخدم على السلاح الناري "بندقية آلية"، و50 طلقة تستخدم على السلاح الناري المسدس، وسلاحين أبيضين "خنجر" و"سكين" بغير مسوغ قانوني.