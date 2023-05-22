السجن المشدد 3 أعوام لأشقاء ثلاثة لسرقتهم توك توك يقوده طفل بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

قضت محكمة جنايات فوه "الدائرة الثانية" في كفر الشيخ، برئاسة المستشار خالد قطب بدر الدين، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين هشام شريف الشريف، وحسن محمد دويدار، وسكرتارية أحمد الميداني، بمعاقبة 3 أشقاء حضوريًا للأول والثاني، وغيابيًا للثالث، بالسجن المشدد 3 أعوام، عما أسند إليهم بسرقة مركبة "توك توك" يقودها طفل، وألزمتهم المحكمة بالمصاريف الجنائية، وذلك في أحداث القضية رقم 20841 لسنة 2022 جنح مركز دسوق، والمقيدة برقم 3262 لسنة 2022 كلي كفر الشيخ.

كان المستشار سعود محمد نجيب، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية أحال الأشقاء الثلاثة "حازم،م،م،م،س"، 30 عامًا، و"شادي"، 21 عامًا، و"شريف"، 33 عامًا، إلى محكمة جنايات فوه لإجراء محاكمتهم عما أسند إليهم بأنهم في يوم 27 ديسمبر 2022 بدائرة مركز شرطة دسوق سرقوا المركبة البخارية "توك توك"، قيادة طفل عن طريق الإكراه.

وتبين من قرار إحالة المتهمين لمحكمة جنايات فوه أن الأشقاء الثلاثة ارتكبوا الواقعة ليلا على الطريق العام بأن استوقفوا الطفل المجني عليه خلال قيادته المركبة البخارية "توك توك"، مستهينين به، بزعم توصيلهم إلى مقصدهم وما إن خضع إلى حيلتهم استدرجوه إلى أحد الأماكن النائية.

كشفت التفاصيل عن إشهار المدان الأول سلاح أبيض "مطواه" في وجه الطفل، مهددًا إياه به بالإيذاء حال جذب المدانين الآخرين الثاني والثالث للمجني عليه الطفل قائد المركبة البخارية خارجها مما بث الرعب في نفسه، وتمكنوا من تلك الوسيلة القسرية من الإكراه من شل مقاومته، والاستيلاء عليها، والفرار هربًا، كما وجه لهما اتهامًا بحيازة وإحراز سلاح أبيض "مطواة"، دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية لحملها.