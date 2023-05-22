الرئيس الإيرانى يصدر مرسوما بتعيين علي أكبر أحمديان رئيساً لمجلس الأمن القومي

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

أعلنت إيران، الاثنين، تعيين علي أكبر أحمديان رئيساً لمجلس الأمن القومي بعد استقالة علي شمخاني من المنصب الذى استمر فيه نحو 10 سنوات، بحسب ما جاء فى وكالة تسنيم الإيرانية.

ووفقا للوكالة أن تعيين أحمديان جاء بقرار من الرئيس إبراهيم رئيسي، لافتة إلى أنه كان رئيس المركز الإستراتيجي للحرس الثوري وعضو مجلس تشخيص مصلحة النظام.

كما كان خلال الفترة من 1976 إلى 1979 قائداً لسلاح البحرية للحرس الثوري، ومن 1979 إلى 1986 رئيساً لهيئة الأركان المشتركة لقوات الحرس الثوري، ثم رئاسة المركز الاستراتيجي لهذه المؤسسة العسكرية من 2007 حتى 2023.

وفى سياق منفصل، بدأت 3 قنصليات إيرانية في الرياض وجدة عملها كجزء من عودة العلاقات بين إيران والمملكة العربية السعودية، والتى شارك في مراسم التوقيع على اتفاق استئناف العلاقات شمخانى.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إنه تم التخطيط لزيارة الرئيس الإيراني إلى السعودية بناء على دعوة ملك المملكة العربية السعودية سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، موضحا أن التفاصيل سيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب.

وأضاف أن إيران والمملكة تعملان - حاليا - على المرحلة الأولى لاستئناف نشاط البعثات الدبلوماسية للبلدين، على أن يتم تنفيذ الإجراءات التنفيذية على وجه السرعة، مشيرا إلى أن طهران متفائلة لرؤية عودة الأنشطة الكاملة للبعثات الدبلوماسية للبلدين في غضون المهلة المحددة.