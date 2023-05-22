اليوم السابع
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الإثنين، 22 مايو 2023 09:56 م
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استجابه لشكاوى المواطنين.. رفع 300 مخالفة إشغالات بميادين الجيزة والمنيب

الإثنين، 22 مايو 2023 09:41 م
استجابه لشكاوى المواطنين.. رفع 300 مخالفة إشغالات بميادين الجيزة والمنيب حالات إشغالات
كتبت - مرام محمد

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كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي جنوب الجيزة بتكثيف حملات رفع الإشغالات والتعديات من الطريق العام، استجابة لشكاوى المواطنين.

وفي هذا الإطار، شن حي جنوب حملات مكبرة، أسفرت عن رفع 300 حالة إشغال وتعدٍ بشارع المدرسة ونزلة والي المنيب وميدان المنيب ونطاق ميدان الجيزة وشارع ربيع الجيزي، وذلك بمتابعه اللواء ممدوح سلام رئيس حي جنوب وبمرافقة الإدارات الميدانيه للحي.

الجدير بالذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وجه رؤساء الوحدات المحلية خلال لقاءه الأسبوعي الأخير بالمواطنين، بحسن استقبال المواطنين وسرعة فحص طلباتهم والتنسيق مع كافة الجهات لحل مشاكلهم وتقديم الدعم اللازم للحالات الأولى بالرعاية من أجل تحقيق حياة كريمة لهم وأن يتم إعطاء كل ذي حق حقه والعمل الجاد في تبسيط الإجراءات المتعلقة بمعاملتهم.

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء والمراكز بمواجهة كافة المخالفات فى مهدها وعدم الانتظار لحين استفحال المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

 

إشغالات
إشغالات

 

عمليات رفع الإشغالات
عمليات رفع الإشغالات

 

رفع إشغالات
رفع إشغالات

 


اشغالات

حملة لرفع الاشغالات

حملة لرفع الاشغالات في الجيزة

المنيب

الجيزة

محافظ الجيزة



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