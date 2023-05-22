اليوم السابع
Ads
الإثنين، 22 مايو 2023 08:25 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

ضبط طن دقيق بلدى مدعم قبل تهريبه وبيعه بالسوق السوداء فى العياط

الإثنين، 22 مايو 2023 06:50 م
ضبط طن دقيق بلدى مدعم قبل تهريبه وبيعه بالسوق السوداء فى العياط ضبط الدقيق قبل البيع فى السوق السوداء
كتبت - مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بضبط الأنشطة المخالفة وتمشيط الأسواق والمحال للتأكد من عدم تداول السلع المدعمة بالمخالفة لوصول الدعم إلى مستحقيه.

 

وفي هذا الإطار، تمكنت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة العياط من ضبط تروسيكل محمل بـ20 جوال دقيق بلدى مدعم زنة 50 كيلو جرام أثناء تهريبه للسوق السوداء، وقد تم التحفظ على المضبوطات وتسليمها لمديرية التموين، لضمان وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك بمتابعة محمود عبد الحليم رئيس مركز العياط.

 

الجدير بالذكر أن محافظة الجيزة كانت قد شنت من خلال مديريات الطب البيطرى والتموين وحي الهرم حملات في قطاع هضبة الأهرام، أسفرت عن ضبط ومصادرة 250 كيلو لحوم ومصنعات دواجن غير صالحة للاستخدام الآدمي وبها تغيرات فى الخواص الطبيعية، وتم تحرير المحاضر اللازمة من خلال الطب البيطرى.

الدقيق فى السوق السوداؤ
الدقيق فى السوق السوداؤ

 

بيع الدقيق بالسوق السوداء
بيع الدقيق بالسوق السوداء

 

ضبط دقيق قبل بيعه بالسوق السوداء
ضبط دقيق قبل بيعه بالسوق السوداء

 


محافظة الجيزة

الجيزة

العياط

السوق السوداء

التموين

تموين الجيزة

ضبط دقيق مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة