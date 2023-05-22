إصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي بقنا

قنا صابر سعيد

أصيب 9 أشخاص، اليوم الإثنين، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مدخل محور الشهيد باسم فكري بنقادة جنوب محافظة قنا.

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد إصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالقرب من مدخل محور الشهيد باسم فكري على الطريق الصحراوي الغربي بنقادة، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى.

تم تحرير محضر بالواقعة فيما أخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات ونقل المصابين إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج اللازم.