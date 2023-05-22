اليوم السابع
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العثور على جثة شاب تعرض للغرق في حادث انقلاب سيارة بترعة المريوطية

الإثنين، 22 مايو 2023 02:29 م
العثور على جثة شاب تعرض للغرق في حادث انقلاب سيارة بترعة المريوطية سيارة إسعاف- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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عثر رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، على جثة شاب تعرض للغرق نتيجة انقلاب سيارة ملاكي بترعة المريوطية وتم انتشالها، والتوصل لهويته، وتبين أنه يقيم بقرية تابعة لمركز البدرشين. 
 
تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، كما تم استخراج السيارة من الترعة، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 
تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد سقوط سيارة بترعة المريوطية فى البدرشين، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة شخصين، ومصرع آخر، وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام، وأكدت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة عدم وجود شبهة جنائية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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