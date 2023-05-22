أطعمة تقلل نسبة الكوليسترول فى الجسم.. منها المكسرات والشوفان

كتبت رانيا عامر

أكدت دراسة جديدة، أن هناك اطعمة يجب إضافتها للمساعدة في خفض نسبة الكوليسترول في الجسم منها المكسرات والشوفان، وذلك وفقًا لما نشره موقع أكسبريس البريطاني، وأوضح الباحثون أن ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم يعرضك إلى تدهور الحالة الصحية، وإذا تركت دون علاج يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بمشاكل متعددة مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

وأضافت الدراسة أن النظام الغذائي يعد أحد الأسباب الأساسية لارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، حيث إن الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة من بين الأسباب الرئيسية، في الوقت ذاته هناك اطعمة تخفض نسبة الكوليسترول.

ومن جانبها أشارت الدكتورة روزي مارتن، أخصائية التغذية إلى الأطعمة التي يجب إضافتها إلى الوجبة الأولى في اليوم للمساعدة في صحة قلبك وهي وجبة الإفطار التي تصبح فرصة مثالية للحصول على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية المعززة للصحة، يمكن أن تكون إما زيادة أو خفض ضغط الدم والكوليسترول.

الأطعمة التي تساعد في خفض الكوليسترول ​1.الشوفان

يوفر الشوفان أليافا قابلة للذوبان تسمى بيتا جلوكان، ولضمه الى نظام غذائي صحي تأثير في خفض الكوليسترول. فبيتا جلوكان يشكل مادة هلامية في أمعائك ترتبط بالكوليسترول وتمنع إعادة امتصاصه. وتحتاج إلى ثلاثة جرامات يوميا للحصول على تأثير خفض الكوليسترول.

2. فواكه وخضراوات

تناولك للفواكه والخضراوات اثناء وجبة الافطارتساعد إضافة المزيد من النباتات إلى طبقك على تقليل تناول الأطعمة الأخرى التي تحتوي على نسبة عالية من الملح والدهون المشبعة، فضلا عن توفير المزيد من الألياف القابلة للذوبان ومضادات الأكسدة. يمكنك إضافة التوت أو الموز، أو إضافة بعض الطماطم أو السبانخ إلى وجبة الإفطار .

3.المكسرات

المكسرات مفيدة لصحة القلب لما تحتويه من دهون صحية، معروفة باسم الدهون غير المشبعة، وهي مفيدة لخفض نسبة الكوليسترول. التوصية هي اختيار 30 جرامًا من المكسرات النيئة وغير المملحة، والتي يمكن أن تشمل اللوز والجوز والكاجو وغيرها. ويمكنك رش القليل من المكسرات أو البذور على وجبة الإفطار لزيادة تناولك للدهون الصحية للقلب".