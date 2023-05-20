7 نصائح تساعد في خفض نسبة الكولسترول بشكل طبيعي

يرتبط ارتفاع الكولسترول بالعديد من المخاطر الصحية مثل السكتة الدماغية وأمراض القلب التاجية والسكري وضغط الدم، الكوليسترول مادة شمعية ينتجها الكبد ويحتاجها الجسم لتكوين الخلايا السليمة، ولكن قد يؤدي الإفراط في تناوله إلى تضيق الشرايين مما يحد من تدفق الدم ويزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، يمكنك الإصابة بارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم نتيجة لعدة عوامل ، بما في ذلك النظام الغذائي غير الصحي والتدخين وقلة الأنشطة البدنية، وإليك كيفية خفض نسبة الكوليسترول بشكل طبيعي عن طريق إجراء تغييرات معينة في نمط حياتك، وفقا لما نشره موقع " ndtv".
الكولسترول
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