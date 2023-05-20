7 نصائح تساعد في خفض نسبة الكولسترول بشكل طبيعي

كتبت ميرفت رشاد



نصائح يمكن أن تساعد في معالجة مستويات الكوليسترول المرتفعة بشكل فعال 1. قلل من الكربوهيدرات يصر خبراء التغذية على أنك بحاجة إلى تقليل تناول الكربوهيدرات لتجنب زيادة الكوليسترول الضار. يرتبط ارتفاع الكولسترول بالعديد من المخاطر الصحية مثل السكتة الدماغية وأمراض القلب التاجية والسكري وضغط الدم، الكوليسترول مادة شمعية ينتجها الكبد ويحتاجها الجسم لتكوين الخلايا السليمة، ولكن قد يؤدي الإفراط في تناوله إلى تضيق الشرايين مما يحد من تدفق الدم ويزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، يمكنك الإصابة بارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم نتيجة لعدة عوامل ، بما في ذلك النظام الغذائي غير الصحي والتدخين وقلة الأنشطة البدنية، وإليك كيفية خفض نسبة الكوليسترول بشكل طبيعي عن طريق إجراء تغييرات معينة في نمط حياتك، وفقا لما نشره موقع " ndtv".يصر خبراء التغذية على أنك بحاجة إلى تقليل تناول الكربوهيدرات لتجنب زيادة الكوليسترول الضار.



2. إزالة السموم من الكبد يجب عليك أيضًا طرد السموم من الكبد للسيطرة على مستوى الكوليسترول.



3. الهضم يمكن أن يؤدي سوء الهضم أو مشاكل الجهاز الهضمي أيضًا إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم. يقترح خبير التغذية أيضًا الحفاظ على مستويات الغدة الدرقية تحت السيطرة لمنع الكوليسترول الزائد.



4. لا تمضغ طوال اليوم ينصح خبراء التغذية بعدم تناول الطعام على مدار اليوم وبين الوجبات، أنه يجب على المرء أن يحتفظ بفجوة من أربع إلى خمس ساعات على الأقل بين الوجبات وشرب الماء فقط خلال تلك الفترة.



5. إنقاص الوزن يجب أيضًا التفكير في خسارة بعض الكيلوجرامات لعلاج ارتفاع الكوليسترول ومنع المضاعفات المصاحبة له.



6. الإقلاع عن التدخين قد يكون التدخين أحد أسباب ارتفاع نسبة الكوليسترول لديك. لذا ، قم بإسقاط تلك السيجارة قبل أن تؤثر سلبًا على صحتك.