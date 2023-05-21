هل يمكن أن يؤدي ضعف الصحة العقلية لمشاكل جلدية؟.. اعرف طرق الوقاية

كتبت ميرفت رشاد

الجلد هو العضو الوحيد الذي يتعرض دائمًا للبيئة ، مما يجعله أكثر عرضة للضغوط البيئية وقادرًا على الاستجابة عن طريق إنتاج هرمونات التوتر ، يستجيب الجلد للحرارة والأشعة فوق البنفسجية عن طريق إنتاج هرمونات التوتر ، والتي تقوم بعد ذلك بتوصيلها إلى الدماغ، وبهذه الطريقة ، يمكن أن تؤدي الضغوطات النفسية إلى إرهاق الجلد ، مما يؤدي إلى استمرار دورة الإجهاد، من ثم ، فإن اتخاذ خطوات للوقاية من مشاكل الجلد التي تسببها الصحة العقلية السيئة يمكن أن يكون مفيدًا،وإليك بعض النصائح لمنع تشققات الجلد، وفقا لما نشره موقع "doctor.ndtv".

أكدت الأبحاث أن التعرض المستمر للضغوط النفسية أو البيئية يمكن أن يكون له آثار ضارة على صحتك العامة بالإضافة إلى التغيرات الجلدية طويلة الأمد التي تتجاوز الإحمرار، إن محور الدماغ والجلد المتكامل ثنائي الاتجاه قادر على نقل الإجهاد النفسي من الدماغ إلى الجلد والعكس صحيح، يتم تنشيط محور ما تحت المهاد - الغدة النخامية - الكظرية (HPA) ، وهو مجموعة من ثلاث غدد ضرورية لاستجابة الجسم للإجهاد .



نصائح للوقاية من مشاكل البشرة الصحية الناتجة عن المشاكل العقلية وعلاجها: 1. اعتني ببشرتك

حتى لو كنت مرهقًا أو تحت الضغط ، خذ وقتًا طويلاً للعناية ببشرتك، يمكن أن يؤدي اتباع روتين صحي للعناية بالبشرة إلى تقليل المشكلات الصحية التي قد تكون ناجمة عن مشاكل الصحة العقلية إن لم تمنعها.

2. ممارسة الرياضة بانتظام

ستستفيد بشرتك وبقية جسمك من ممارسة الرياضة بانتظام، يمكن أن يعزز صحة الجلد بشكل عام ويساعد أيضًا في التغلب على مشكلات الصحة العقلية مثل التوتر والقلق وما إلى ذلك.

3. خذ استراحة

حتى لو كان لديك عشر دقائق فقط ، خصص بعض الوقت لنفسك للقيام بشيء تستمتع به. اقرأ كتابًا أو استحم، شارك في الأنشطة التي تجلب لك السعادة والهدوء والسلام.

4. اليوجا

استخدم استراتيجيات الحد من التوتر مثل تمارين التنفس أو اليوجا أو التأمل أو التخيل الذهني، يمكن أن تساعدك هذه الأنشطة أيضًا على تهدئتك وتقليل التوتر.

5. الحصول على قسط كاف من الراحة

النوم جزء لا يتجزأ من اتباع روتين صحي والتمتع بالصحة، من الأفضل أن تحصل على سبع إلى ثماني ساعات كل ليلة.

6. الدعم

استشر صديقًا أو معالجًا مدربًا للحصول على الدعم، يمكن أن يساعدك التحدث مع الآخرين على فهم مشاعرك والتعامل معها بشكل أفضل.