صداع الإجهاد.. ما أسبابه وكيف يمكنك التخلص منه

كتبت إيناس البنا

في بعض الأحيان يبدو أن التوتر هو الوضع الطبيعي الجديد، والمزيد من التوتر في حياتك يمكن أن يؤدي إلى تغييرات في صحتك، غالبًا ما يحدث الصداع، على وجه الخصوص، بسبب زيادة مستويات التوتر، ولكن في حين أن "صداع التوتر" قد يكون وصفًا جيدًا لما يحدث في جسمك، إلا أنه ليس تشخيصًا دقيقًا تمامًا.

إليك ما تحتاج لمعرفته حول الصداع الناتج عن التوتر وكيفية المساعدة في تخفيف الألم وذلك وفقا لموقع " health"

ما هو صداع "الإجهاد"؟

الصداع الناتج عن التوتر يتم تعريفه من خلال عدم وجود سمات الصداع النصفي، لذلك فهو يميل إلى الظهور على جانبي الرأس، ويشعر بألم الضغط، دون أن يصاحب الصداع النصفي المعتاد الغثيان، والحساسية للضوء والصوت، ويزداد سوءًا بسبب الرأس.

سيكون من نوع الضغط العادي في مقدمة رأسك نوعًا من الصداع خفيف إلى متوسط ​​الشدة"

وفقًا لقاعدة بيانات MedlinePlus التابعة للمكتبة الوطنية الأمريكية للطب ، فإن صداع التوتر هو أكثر أنواع الصداع شيوعًا ويوصف بأنه ألم أو إزعاج في الرأس أو فروة الرأس أو الرقبة ، وغالبًا ما يرتبط بضيق العضلات.

صداع التوتر يؤثر على ما يقرب من 70٪ من الناس، ويمكن أن يستمر لمدة 30 دقيقة إلى 72 ساعة ، من أجل تشخيص صداع التوتر بشكل صحيح، يجب أن يكون لديك تاريخ من صداع التوتر، ولإجراء التشخيص، يجب أن يكون لديك ما لا يقل عن 10 نوبات من [الصداع]".

يلعب التوتر بالطبع دورًا رئيسيًا في إثارة صداع التوتر، وعلى الرغم من أن الآليات الدقيقة ليست واضحة ، ولكن يُفترض أنه عندما يتعرض الناس للإجهاد ، تحدث تغيرات فسيولوجية في الجسم".

من زيادة مستويات الكورتيزول وتسريع استجابتنا للقتال أو الهروب ، مما يؤدي إلى الصداع النصفي أو صداع التوتر، بصرف النظر عن الإجهاد ، هناك مسببات أخرى لصداع التوتر ، قد تشمل: تعاطي الكحول ، والكافيين ، والأمراض (نزلات البرد ، والإنفلونزا ، وما إلى ذلك) ، ومشاكل الأسنان ، وإجهاد العين ، والتدخين المفرط ، والتعب أو الإرهاق .

كيف تعالج الصداع الناتج عن "الإجهاد"؟

اعتمادًا على شدة وطول مدة صداع التوتر لديك، يمكن أن يختفي من تلقاء نفسه ببساطة عن طريق أخذ استراحة من أي نشاط يسبب لك التوتر، يعد الاستلقاء أو التأمل أو القيام ببعض اليوجا الخفيفة أو أي أشكال أخرى من الرعاية الذاتية خيارات رائعة.

ومع ذلك، إذا كان الألم مزعجًا حقًا، فيمكن علاج معظم حالات صداع التوتر باستخدام المسكنات التي لا تستلزم وصفة طبية مثل الأيبوبروفين أو النابروكسين، لكن يحذر من تكرار تناول الأدوية من تلقاء نفسك دون اللجوء للطبيب.

متى ترى الطبيب

بعض العلامات التحذيرية الأخرى التي يجب الانتباه إليها ، ، تشمل: "الصداع الذي يزداد سوءًا باستمرار أو يزداد تكراره بمرور الوقت ، مصحوبًا بأي حالات عصبية مثل الرؤية المزدوجة ، أو التنميل ، أو الوخز ، أو الشلل ، أو فقدان الرؤية، أو مصحوبة بحمى".