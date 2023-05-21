محافظ الوادي الجديد يلتقى وفد النقابة العامة للأطباء واتحاد القبائل العربية

وثمّن المحافظ جهود التعاون المثمر بين المحافظة و النقابة في دعم المنظومة الطبية بالمحافظة من خلال الدفع بالقوافل الطبية بالمناطق النائية، ودعم مبنى مستشفى باريس الجديد بعدد من الأجهزة والتجهيزات الطبية اللازمة "أجهزة علاج طبيعي و أشعة".

كما تناول اللقاء بحث التعاون بين المحافظة وإتحاد القبائل في إقامة مشروعات صغيرة للأسرة الأكثر احتياجًا؛ لتمكينهم اقتصاديًا وتوفير حياة كريمة لهم.