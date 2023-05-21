عواصف رملية تضرب مركز الفرافرة وتعيق الحركة على محور "ديروط- الوادى الجديد"

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

تعرض مركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد لموجة من الطقس السيء وهبوب العواصف الرملية خاصة فى المناطق الصحراوية حيث تسببت الكثبان المتراكمة في إعاقة حركة السير على محور ديروط – الفرافرة بعد إطلاق تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية أمس بتعرض منطقة الصحراء الغربية والوادي الجديد لرياح مثيرة للأتربة تعيق الرؤية الأفقية، حيث تراكمت الرمال في منطقة الكيلو 190 من المحور بشكل كامل ومنع مرور السيارات، وقامت الوحدة المحلية لمركز الفرافرة بالتعاون مع هيئة الطرق بدفع المعدات اللازمة لإزاحة الرمال بعد استقرار الرؤية الأفقية ولإعادة حركة سير السيارات على الطريق مرة أخرى.

ومن جانبها أعلنت محافظة الوادي الجديد رفع درجة الاستعداد بالتنسيق مع الأجهزة المختصة وخاصة المرور و الصحة ومرفق الإسعاف شركة الصرف الصحي ومياه الشرب وإدارة المرور والحماية المدنية، تحسبا لأي طوارئ أو حوادث تحدث في المحور جراء موجة الطقس السيء وحركة الكثبان الرملية بالمحور.

ووجهت المحافظة جميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالمتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة تجنبًا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة بسبب سوء الطقس، واستمرار تفعيل غرفة عمليات المحافظة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كل شكاوى المواطنين.

وكانت قد حذرت هيئة الأرصاد الجوية، مساء أمس السبت من نشاط الرياح متوقع اليوم الأحد على السواحل الشمالية الغربية والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى، تؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية بالصحراء الغربية ومحافظة الوادى الجديد.