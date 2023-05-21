علامات تدل على سمية تناول الكثير من فيتامين "د"

كتبت إيناس البنا

فيتامين د هو فيتامين قابل للذوبان في الدهون يوجد في المنتجات الغذائية الحيوانية بشكل أساسي ويتم تصنيعه أيضًا في جسم الإنسان عن طريق التعرض لأشعة الشمس، حيث يساعد في منع فقدان العظام وهشاشة العظام ، وهو ضروري أيضًا للحفاظ على المناعة العامة.

غالبًا ما تكون آلام الظهر أو التعب أو آلام العظام أو ضعف العضلات علامة على نقص فيتامين (د) ، وهو الوقت الذي يجب أن تقضي فيه وقتًا طويلاً تحت أشعة الشمس قدر الإمكان أو تناول أطعمة غنية بفيتامين د، يمكن لبعض الأشخاص، بتوجيه من أخصائي التغذية أو الطبيب ، اللجوء إلى المكملات الغذائية، ومع ذلك ، هل تعلم أن تناول الكثير من فيتامين د يمكن أن يصبح سامًا ويؤدي إلى آثار جانبية؟

ماذا يحدث عند تناول الكثير من فيتامين د

وفقا لموقع Only My Health، تناول كميات كبيرة من فيتامين د الاصطناعي يمكن أن يؤدي إلى تسمم فيتامين د، ومع ذلك ، يلاحظ أن هذا غير ممكن مع المصادر الطبيعية لفيتامين د ، مثل التعرض للشمس أو الأطعمة ، حتى لو تم تناولها بإفراط.

وفقًا لمايو كلينك، يمكن أن تؤدي الجرعات الكبيرة من مكملات فيتامين (د) إلى تسمم يسبب العديد من المشاكل في الجسم، هذا في الغالب لأن الاستهلاك الزائد لفيتامين (د) يؤدي إلى تراكم الكالسيوم في الدم (فرط كالسيوم الدم) ، مما يتسبب في اختلال التوازن في تنظيم التمثيل الغذائي للعظام. قال الدكتور طيال إن الحالات الشديدة من التسمم بفيتامين (د) يمكن أن تسبب مشاكل مثل الفشل الكلوي وعدم انتظام ضربات القلب.

أعراض التسمم بفيتامين د

تعود أعراض التسمم بفيتامين د بشكل رئيسي إلى ارتفاع الكالسيوم في الدم، وتشمل هذه:

قلة الشهية

استفراغ و غثيان

إمساك

تجفيف

زيادة العطش

كثرة التبول

الارتباك والخمول والتعب

ضعف العضلات وصعوبة المشي

آلام العظام

حصى الكلى

ما هي كمية فيتامين د التي يجب أن تتناولها؟



المدخول اليومي الموصى به من فيتامين د للبالغين والأطفال فوق سن 4 سنوات هو 800 وحدة دولية (IU) في اليوم.

وفقًا للخدمات الصحية الوطنية البريطانية (NHS) ، يحتاج الأطفال من سن عام واحد والبالغين إلى 10 ميكروجرام من فيتامين د يوميًا، وهذا يشمل النساء الحوامل والمرضعات والأشخاص المعرضين لخطر نقص فيتامين د.

للأشخاص الذين يعانون من نقص الفيتامينات ، إليك الأطعمة الغنية بفيتامين أشعة الشمس

إذا كنت لا تتلقى ما يكفي من فيتامين د من التعرض للشمس ، فيمكنك دائمًا تناول الأطعمة الغنية بفيتامين د ، مثل:

زيت كبد سمك القد

سمك السلمون والتونة

الألبان والحليب النباتي

السردين

لحم كبد البقر

صفار البيض

جبنه

الفطر

التوفو

اللبن الرائب والزبادي

فيتامين د عنصر غذائي أساسي للغاية للصحة العامة والتنمية، فهو لا يساعد في بناء عظام قوية فحسب، بل يحمي أيضًا من أمراض العظام لدى كل من البالغين والأطفال.

ومع ذلك ، يجب عليك التأكد من عدم وجود فائض منه ، خاصة إذا كنت تتناول المكملات الغذائية أو أي مصدر اصطناعي آخر.