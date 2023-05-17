تعرف على الآثار الجانبية لنقص أو زيادة فيتامين د

كتب – حسام الشقويرى

فيتامين د هو فيتامين قابل للذوبان في الدهون يعزز امتصاص الكالسيوم ، وينظم نمو العظام وتصلب العضلات ، ويلعب دورًا في وظيفة المناعة. ومع ذلك ، يكون الحصول على كميات كافية من هذا الفيتامين من نظامك الغذائي وحده أمرًا صعبًا ، حيث إن المصادر الطبيعية الغنية نادرة، و من الشائع ألا يحصل الأشخاص على ما يكفي من فيتامين د. ويمكن أن يؤدي كل من زيادة فيتامين د ونقصه إلى آثار جانبية ومشكلات صحية وفقا لما نشره موقع healthifyme

ينتج جلدك فيتامين د عند التعرض لأشعة الشمس. ومع ذلك ، إذا كنت تقضي معظم وقتك في الداخل أو تعيش على خطوط عرض عالية ، فستحتاج إلى الحصول على هذا الفيتامين من نظامك الغذائي. تشمل المصادر الغذائية الجيدة الأسماك الدهنية وزيوت السمك وصفار البيض والكبد والفطر.

الآثار الجانبية لنقص فيتامين د

ليس من السهل تشخيص نقص فيتامين (د) ، لأنه لا يتسبب دائمًا في ظهور الأعراض حتى تنخفض المستويات بشدة أو تنخفض لبعض الوقت. لكن بعض العلامات الأكثر إثارة للقلق التي يجب الانتباه لها تشمل:

1 . انخفاض كثافة العظام

يمتص الجسم الكالسيوم بمساعدة فيتامين د وبالتالي يؤدي نقص الكالسيوم إلى انخفاض كثافة العظام. يمكن أن يؤدي ضعف العظام إلى هشاشة العظام ، وفقدان كثافة العظام ، مما قد يؤدي إلى حدوث كسور.

وفقًا لمنظمة صحة العظام وهشاشة العظام ، يلعب فيتامين (د) دورًا حاسمًا للغاية بالنسبة للنساء أثناء انقطاع الطمث حيث تقلل كثافة العظام مما يزيد من خطر الإصابة بهشاشة العظام.

2. يقلل من المناعة

تؤكد الأبحاث أن نقص فيتامين (د) يرتبط بزيادة المناعة الذاتية وزيادة التعرض للعدوى.

3. يؤثر على الصحة العقلية

أثبتت الدراسات أن نقص فيتامين (د) له علاقة مباشرة بضعف الصحة العقلية. ينخفض ​​هرمون السيروتونين ، وهو هرمون الدماغ المرتبط بارتفاع الحالة المزاجية ، مع انخفاض التعرض لأشعة الشمس مما يؤدي إلى نقص فيتامين د.

الآثار الجانبية المحتملة لجرعة زائدة من فيتامين د

على الرغم من أن الجسم يحتاج إلى جرعة ثابتة من فيتامين د ، إلا أن الجرعة الزائدة يمكن أن تؤثر سلبًا على الصحة الجسدية والنفسية. قد تؤدي جرعة زائدة من فيتامين د إلى المشكلات التالية:

1 . فرط كالسيوم الدم

يمكن أن تؤدي المستويات المرتفعة من فيتامين د في الجسم إلى امتصاص الأمعاء لكميات زائدة من الكالسيوم وإطلاقه في الجسم. هذا يؤدي إلى حالة تسمى فرط كالسيوم الدم.

2. الجفاف

تسبب مستويات الكالسيوم المرتفعة في الدم الجفاف. يمكن أن يؤدي إلى بوال أو كميات كبيرة غير منتظمة من البول. عندما يفرط الشخص في التبول ، فإنه يفقد كمية كبيرة من الماء والشوارد. نتيجة لذلك ، قد يكونون عرضة للجفاف.

3 . تلف الكلى

يعد تلف الكلى مشكلة رئيسية أخرى ناتجة عن زيادة فيتامين د. قد يؤدي فرط كالسيوم الدم إلى تكوين أكياس صغيرة في الجسم يمكن أن تسبب تلف الأعضاء وفشل الأعضاء. بالإضافة إلى ذلك ، عندما يعلق الكالسيوم في أنسجة الكلى ، فإنه يتسبب في الإصابة بالكلس الكلوي.