ضبط 12 منشأة سياحية غير ملتزمة بقوائم الأسعار فى حملة موسعة بالإسكندرية

شنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، حملات موسعة، بناء على تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتكثيف الحملات والرقابة على المنشآت للتأكد من ضبط الأسعار وعدم استغلال المواطنين.

وتم شن الحملات بالأحياء بناء على تعليمات الدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، حيث شن محمد طلحة مدير الإدارة العامة للسياحة يرافقه فيكتور عزت رئيس قسم المتابعة ومفتشى الإدارة العامة للسياحة ومفتشى قسم المتابعة ومحمد السيد مدير قسم الرخص بحى المنتزه ثانى حملة بنطاق حى المنتزه ثان منطقة العصافرة والمندرة.

وأسفرت الحملة عن وجود (3) منشآت ملتزمة بقوائم الأسعار المعتمدة من الإدارة، كما تم ضبط (12) منشأة غير ملتزمة باعتماد قوائم الأسعار وقد تم استدعاء مسؤولى المنشآت وترك إخطار حضور للمنشآت المخالفة لتجديد واعتماد قوائم الأسعار الخاصة بهم، وتم التنبيه بعدم التخلف للأهمية.

كما تم التحقق من الشكوى المقدمة من أحد متابعى صفحة الإدارة المركزية للسياحة والمصايف على فيسبوك على منشأة كافية بنفس منطقة الحملة، وتبين عدم وجود رخصة عمومية للمنشأة وعدم وجود قائمة أسعار معتمدة من الإدارة، كما تبين أيضا وجود عدد 2 كمبرورسر تكييف لمنور العقار ووجود صالة بلاى ستيشن بالدور الأول بالمنشأة، وتم إخطار المسؤول بضرورة الحضور للإدارة برفقة أوراق المنشأة وتم التنبيه بشدة بعدم التخلف لتصحيح أوضاع المنشأة، وتم إخطار إدارة الرخص بالحى لضرورة إستخراج الرخصة الخاصة بالمنشأة.

وأكد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف أن الإدارة جاهزة لتلقى شكاوى المواطنين واستفساراتهم على الأرقام التالية :(01289252668/ 01270647490) او عبر بريد الصفحة الرسمية https://www.fb.com/Alexandria.tourism1 أو من خلال موقع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف: www.catr.gov.eg.