اليوم السابع
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السبت، 13 مايو 2023 10:00 م
أكرم القصاص
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محافظ الإسكندرية يوجه بتدريب المنقذين العاملين بالشواطئ على منع حوادث الغرق

السبت، 13 مايو 2023 09:17 م
محافظ الإسكندرية يوجه بتدريب المنقذين العاملين بالشواطئ على منع حوادث الغرق المنقذون العاملون بالشواطئ
الإسكندرية جاكلين منير

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كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، بتطوير منظومة الإنقاذ، واتخاذ كافة الإجراءات والوسائل التى تمنع حوادث الغرق، والتنسيق مع الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، لتنفيذ عدة دورات تدريبية، بهدف رفع كفاءة المنقذين العاملين بشواطئ محافظة الإسكندرية.
 
وتنفيذًا لذلك، نسق الدكتور محمد عبد الرزاق مع الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، لبدء فعاليات التدريب الأسبوع الماضي، وشمل منقذين الشواطئ العامة والمجانية، وأكد الشريف علي ضرورة استكمال التدريبات لكافة منقذي وغطاسي شواطئ الاسكندرية.
 
وقد تضمنت التدريبات (تدريبات نظرية وأخري عملية)، والتدريب على سرعة الوصول للشخص المراد إنقاذه مع الاحتفاظ بلياقة المنقذ، وكذلك التدريب على المسكات الصحيحة. واستهدفت التدريبات رفع كفاءة المنقذين. 
 
شهد مراحل التدريب؛ الكابتن نبيل محمد الشاذلي المستشار الفني للاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، والكابتنسامح الشاذلي، رئيس الاتحاد العربي عضو المكتب التنفيذي الإتحاد الدولي للغوص والإنقاذ، والعميد محمد سرى المراقب العام للشواطئ، وعميد دكتور خالد محسب مدير مركز الغوص، وكلا من الكابتن سيد يوسف، والكابتن محمد اسماعيل، مدربين إنقاذ بالاتحاد المصري للغوص والإنقاذ.
 
المنقذين العاملين بالشواطئ
المنقذين العاملين بالشواطئ
 

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